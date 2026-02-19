Психологи утверждают, что примерно 60% времени общения мы тратим на разговоры о других. Специалисты считают, что сплетни ошибочно приобрели негативную окраску, ведь они обладают и положительными функциями. Так ли это? Давай разберемся.

Оказывается, с помощью обсуждений можно сформировать образ малознакомого человека, чтобы в дальнейшем выстроить с ним коммуникацию. Например, если ты слышишь, что кто-то в коллективе часто обманывает и его ложь не раз была подтверждена, то подсознательно ты будешь осторожнее с ним. Также считается, что слухи помогают выявить лидера сообщества и самого «слабого», ведомого участника. Простыми словами, способствуют культурному обучению – непрерывному внутреннему развитию, которое помогает быстро адаптироваться к изменениям и непредвиденным обстоятельствам.

Неожиданно, но сплетни могут нас защитить, предостеречь от возможных угроз. Например, мы узнаем, какие места посещать не стоит, новые мошеннические схемы и другие важные факты. А также слухи могут трансформировать наши привычки. Совершая круг, они возвращаются к источнику в перевернутом формате. Давая понять, чем мы не нравимся другой стороне диалога.

Еще психологи выяснили, что у людей, которые любят сплетничать, стремительно улучшаются функции префронтальной коры головного мозга. Она отвечает за планирование, принятие решений, самоконтроль, внимание и логику. А постоянное повышение уровня этих качеств позволяет легко ориентироваться в сложном социальном поведении – понимать причину и мотив поступков человека.

Но так ли полезны сплетни на самом деле, как считают эксперты, или все-таки минусов больше, чем плюсов, узнали у психолога Ирины Рабецкой. Она рассказала, почему люди любят обсуждать других и надо ли избавляться от этой привычки.

Почему мы сплетничаем?

Люди сплетничают по многим причинам. Это часть нашей природы и поведения. Как правило, сплетни помогают сблизиться с людьми. Когда мы делимся новостями о ком-то, кажется, что мы доверяем друг другу. Это залог крепких отношений.

Кроме этого, сплетни дают возможность выпустить эмоции. Если мы злимся или завидуем кому-то, разговоры об этом помогают нам расслабиться и почувствовать себя лучше. С помощью них мы чувствуем свою важность, например, делясь новыми знаниями. Когда ты в курсе эксклюзивных событий, кажется, что ты круче и умнее других. И, конечно, слухи просто интересны, как фильм. Любопытно слушать чужие истории.

Сплетничать – полезно или плохо?

Начнем с положительных сторон привычки сплетничать. Обсуждение последних событий помогает наладить дружескую связь, снижает стресс, раскрывает людей с разных сторон, учит решительности, расслабляет и делает жизнь веселее. А в древности и вовсе помогали выжить. Впервые эту идею выдвинул эволюционный психолог Робин Данбар. Он сравнил разговоры с общепринятыми ухаживаниями. Оказывается, обсудить других или передать важную информацию – лучший способ расположить человека. Слухи несли не только развлекательную функцию, но и позволяли узнать о приближении хищников, местонахождении ягод и расположении безопасных мест. А также способствовали формированию крепких социальных групп.

Также сплетни можно использовать в познавательных целях. Получение ценной информации помогает ориентироваться в сложной социальной среде, узнавать негласные правила и устанавливать нормы поведения в социальных группах.

К сожалению, есть и плохие стороны сплетен. Они могут привести к разрушению репутации, ссорам, обидам, травле, потере друзей, проблемам на работе или даже судебным делам о клевете. Распространение слухов, в частности, лживых непроверенных фактов, подрывает доверие к собеседнику.

Стоит ли избавляться от привычки сплетничать?

Целиком бросить трудно, потому что это часть человеческой природы. Однако все зависит от твоего желания. Необязательно полностью отказываться от обсуждений других людей или громких событий. Главное, без фанатизма и явной агрессии к объекту разговоров.

Правда, есть несколько правил экологичного сплетничества. Старайтесь говорить только правду, не выдумывайте факты. Лучше делиться информацией о себе или хвалить других (по возможности). Если сплетни мешают – нужно поговорить с психологом. Важно: найти баланс, чтобы никому не навредить.

Как перестать сплетничать сейчас?

Если вы тревожитесь, когда сплетничаете или слышите слухи от окружающих, то разобраться в себе поможет психолог. Его цель – дать понять, ты не виноват. Сплетни не всегда должны ассоциироваться с плохим, но могут быть вредной привычкой. И вот несколько советов от специалистов, которые помогут абстрагироваться от них:

Научись отделять негативные сплетни от всех остальных. Если ты чувствуешь, что человек утверждается за счет других или понимаешь, что услышанное может разрушить чью-то репутацию, сделай замечание или промолчи, но не вовлекайся в процесс обсуждений.

Задай себе вопрос: какой смысл передавать услышанную информацию. Важно понять, станет ли тебе лучше, если ты продолжишь развивать историю.

Проанализируй свое поведение: какие проблемы стоят за желанием сплетничать. Выясни: ты завидуешь объекту сплетен, тебя задевает услышанная о нем информация, хотел бы сам человек такой известности в приближенных (или не очень) к нему кругах.

После определения проблемы предприми шаги к ее решению. Первый вариант: лично поговорить с объектом обсуждений, если между вами есть неразрешенный конфликт. Второй: вычеркнуть объект сплетен из жизни и в момент, когда тебе захочется кого-то обсудить, вспоминать хорошие факты из собственной жизни.

Поставь временные рамки. Начни с малого. Сплетничай 5-10 минут в день, чтобы отвлечься от тяжелых задач или плохих мыслей. Важно: нельзя тратить установленное время на несколько человек, посвяти отведенные минуты конкретному объекту.

Если ли ты перестал сплетничать, а тебя все равно втягивают в обсуждения, прояви твердость. Дай понять собеседнику, что тебе неинтересно обсуждать других людей за глаза. Рассказываем, как это сделать без серьезной ссоры с друзьями или коллегами: