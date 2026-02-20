В 2026 году гендерно-нейтральная мода всё меньше воспринимается как узкая экспериментальная категория и всё чаще становится частью повседневной одежды людей, которые ценят комфорт, простоту сочетаний и свободу самовыражения. В основе такого подхода — не попытка следовать модной «эстетике», а стремление избавить гардероб от жёстких «мужских» и «женских» ярлыков.

Тренд охватывает и массовый рынок: крупные ритейлеры вводят коллекции и разделы без указания пола, делая выбор одежды ориентированным на форму, посадку и индивидуальный стиль, а не на гендерную принадлежность.

Что сегодня называют модой вне гендера

Гендерно-нейтральный стиль строится вокруг принципов универсальности:

• прямые силуэты и минималистичный крой;

• отсутствие явных «мужских» или «женских» коннотаций;

• предметы одежды, которые легко сочетать между собой вне зависимости от пола.

Ключевые элементы — это прямые жакеты и пиджаки без ярко выраженной талии, свободные рубашки, прямые брюки и джинсы средней посадки, а также лаконичный трикотаж и верхняя одежда простых форм. Такие вещи легко становятся основой базового гардероба, поскольку сочетают комфорт и универсальность — их носят в городе, на работе или в неформальной обстановке.

Как адаптировать нейтральный стиль под себя

Эксперты рекомендуют ориентироваться не на исключение «женских» или «мужских» деталей, а на личные предпочтения: важны пропорции, ткани и находчивое сочетание с аксессуарами. Простые базовые предметы лучше всего дополняются деталями, которые подчёркивают индивидуальность, — обувью, украшениями или прической.

Подобный подход согласуется с более широкими тенденциями отрасли: бренды премиум-уровня и уличные марки всё активнее размывают гендерные границы, предлагая коллекции, ориентированные на разнообразие тел и стилей.

Почему это важно именно сейчас

Гендерно-нейтральная мода отражает более глубокие изменения в обществе: люди стремятся к одежде, которая не диктует им роли и ожидания, а помогает выразить себя. Этому способствуют и платформы электронной торговли, где фильтры уже перестали ограничиваться традиционным делением на «мужские» и «женские» категории.