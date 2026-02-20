Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мода без пола: как создают стиль вне гендерных рамок 0 80

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Pinterest

Pinterest

В 2026 году гендерно-нейтральная мода всё меньше воспринимается как узкая экспериментальная категория и всё чаще становится частью повседневной одежды людей, которые ценят комфорт, простоту сочетаний и свободу самовыражения. В основе такого подхода — не попытка следовать модной «эстетике», а стремление избавить гардероб от жёстких «мужских» и «женских» ярлыков.

Тренд охватывает и массовый рынок: крупные ритейлеры вводят коллекции и разделы без указания пола, делая выбор одежды ориентированным на форму, посадку и индивидуальный стиль, а не на гендерную принадлежность.

Что сегодня называют модой вне гендера

Гендерно-нейтральный стиль строится вокруг принципов универсальности:

• прямые силуэты и минималистичный крой;

• отсутствие явных «мужских» или «женских» коннотаций;

• предметы одежды, которые легко сочетать между собой вне зависимости от пола.

Ключевые элементы — это прямые жакеты и пиджаки без ярко выраженной талии, свободные рубашки, прямые брюки и джинсы средней посадки, а также лаконичный трикотаж и верхняя одежда простых форм. Такие вещи легко становятся основой базового гардероба, поскольку сочетают комфорт и универсальность — их носят в городе, на работе или в неформальной обстановке.

Как адаптировать нейтральный стиль под себя

Эксперты рекомендуют ориентироваться не на исключение «женских» или «мужских» деталей, а на личные предпочтения: важны пропорции, ткани и находчивое сочетание с аксессуарами. Простые базовые предметы лучше всего дополняются деталями, которые подчёркивают индивидуальность, — обувью, украшениями или прической.

Подобный подход согласуется с более широкими тенденциями отрасли: бренды премиум-уровня и уличные марки всё активнее размывают гендерные границы, предлагая коллекции, ориентированные на разнообразие тел и стилей.

Почему это важно именно сейчас

Гендерно-нейтральная мода отражает более глубокие изменения в обществе: люди стремятся к одежде, которая не диктует им роли и ожидания, а помогает выразить себя. Этому способствуют и платформы электронной торговли, где фильтры уже перестали ограничиваться традиционным делением на «мужские» и «женские» категории.

Читайте нас также:
#мода #общество #одежда #стиль #тенденции #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео