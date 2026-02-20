Грязный или потускневший линолеум портит внешний вид помещения и сокращает срок эксплуатации покрытия. Чтобы сохранить его привлекательность и продлить службу, можно воспользоваться простым домашним средством на основе льняного масла и уксуса.

Для приготовления состава столовый девятипроцентный уксус смешивают с льняным маслом в одинаковых частях. Готовую смесь равномерно распределяют по поверхности пола мягким веником либо салфеткой из микрофибры.

После обработки покрытие оставляют до полного высыхания. Уксус помогает избавиться от грязи, жирных пятен и известкового налёта.

Льняное масло образует тонкий защитный слой, который придаёт линолеуму естественный блеск и защищает от пыли и повторных загрязнений. Уже после первой процедуры пол выглядит более ухоженным и начинает лучше отражать свет.