Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А в ответ - тишина: знаки Зодиака, которые обожают игнорировать сообщения 0 573

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: А в ответ - тишина: знаки Зодиака, которые обожают игнорировать сообщения

Одни отвечают в ту же секунду, другие могут держать сообщение непрочитанным днями. Астрологи уверяют: дело не в невоспитанности, а в особенностях характера. Рассказываем, какие знаки Зодиака ценят быстрый диалог, а кому стоит заранее запастись терпением.

Знаки Зодиака, которые обычно отвечают быстро

Лев

Любит внимание и активное общение. Редко игнорирует сообщения и старается быть в центре событий. Отвечает ярко, эмоционально и харизматично.

Рак

Ценит эмоциональный контакт с близкими. Внимателен к деталям, может поддержать и поинтересоваться, как прошел день. В переписке проявляет заботу и теплоту.

Дева

Ответственна даже в мелочах. Если занята, может ответить коротко, но не любит оставлять людей без реакции.

Стрелец

Прямолинеен и открыт. Если разговор интересен, отвечает быстро и без пауз. Не склонен к играм в молчание.

Козерог

Даже будучи занятым, уважает чужое время. Если не ответил сразу — обязательно вернется к диалогу.

Рыбы

Эмоциональны и чутки. Часто пишут длинные и теплые сообщения, особенно если чувствуют, что человеку нужна поддержка.

Скорпион

Отвечает содержательно и по делу. Не пишет каждую минуту, но ценит искренность и глубину общения.

Знаки Зодиака, которые могут игнорировать сообщения

Телец

Не любит долгие переписки. Может отложить сообщение и забыть о нем, если оно не срочное. Предпочитает живое общение.

Водолей

Ценит свободу и реальную жизнь больше виртуальной. Может оставить телефон где угодно и не переживать из-за пропущенных сообщений.

Весы

Лучше подумают и ответят позже, чем напишут поспешно. Предпочитают уделять собеседнику полноценное внимание.

Овен

Сосредоточен на делах и проектах. Может написать не сразу, даже если человек ему дорог.

Близнецы

Легко переключаются между задачами. Иногда забывают ответить просто потому, что мысль «вылетела из головы».

Источник

Читайте нас также:
#астрология #отношения #знаки зодиака #эмоции #характер #общение #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео