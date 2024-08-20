ВИДЕО: рижской семье приходится постоянно слушать русские песни и угрозы в адрес детей

С порталом LA.LV связалась семья, чья повседневная жизнь стала невыносимой из-за соседей. Им приходится регулярно на большой громкости слушать русские песни, доносящиеся из соседского дома, и переживать за безопасность своих детей. Хотя семья неоднократно обращалась в полицию, конфликт так и не был разрешен.

«Из окна третьего этажа здания, расположенного по адресу ул. Кандавас 39, с использованием специально разработанной воспроизводящей аппаратуры регулярно на большой громкости поются разжигающие ненависть песни, содержание которых посвящено педофилии, гомосексуализму и содержит много нецензурной лексики, а также - звучит мелодия, которая звучит в сопровождении текста: «РУССКИЕ ТАНКИ ИДУТ!»

После длительного бездействия со стороны стражей порядка, 8 августа, мой муж ПОПРОСИЛ исполнителей этих песен хотя бы закрыть окно в комнате, где звучит музыка, потому что мы живем в соседнем доме и в нашей семье маленькие дети. Мы не хотим, чтобы им пришлось слушать все это на полной громкости, не говоря уже о юридической стороне всей этой ситуации!

На что был получен ответ, если это беспокоит детей, то их следует убрать. Далее музыканты пошли на разжигание национальной розни, называя нас «гансами» и угрожая расплатиться с моей семьей и изнасиловать моих детей.

Потом эти люди попытались проникнуть на нашу территорию, напали, бросая камни и неоднократно желая совершить действия сексуального характера в отношении моих детей. Обо всем произошедшем проинформирована Государственная полиция. Практически весь вышеупомянутый конфликт с музыкантами зафиксирован на отдельных видео и есть несколько свидетелей этого события».

**ВНИМАНИЕ! В видео есть ненормативная лексика! **

Журналисты связались с Государственной полицией и Рижской муниципальной полицией с просьбой прокомментировать конкретную ситуацию. Что делать людям в таком случае? Ответ Государственной полиции:

«8 августа в Государственную полицию поступило три звонка с указанного адреса. В двух случаях звонки были переданы в Рижскую муниципальную полицию. В третьем случае материал регистрируется в Рижском Пардаугавском отделении Рижского регионального управления Государственной полиции, где проверяется полученная информация. В материалах Госполиции речь идет о конфликте и угрозах со стороны соседа. Государственная полиция призывает каждый раз информировать о ситуации! Сотрудники полиции выезжают на все поступившие вызовы, когда играет музыка, нарушающая покой окружающих лиц и после получения информации, если факты подтвердятся, принимается решение о возбуждении дела об административном правонарушении»

Ответ Рижской муниципальной полиции: «В этом году в муниципальную полицию города Риги поступило 4 звонка по поводу шума на улице Кандава 39 - один в июне, один в июле и два звонка в августе. При проверке данного адреса во всех случаях музыка не была обнаружена.

Уже несколько лет в законе не предусмотрены ограничения шума (в том числе отсутствие порогов бытового шума или определенного периода времени, когда шуметь запрещено), но это не значит, что можно открыто игнорировать людей вокруг тебя.

Ответственность в законе прямо не определена, но определена косвенно - за нарушение общественного порядка. Если соседи намеренно создают шум, независимо от времени суток, полиция может привлечь их к ответственности за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения и нарушение покоя окружающих. Не бойтесь, если шум прекратится с приездом полиции, сотрудники полиции по прибытии на место выяснят обстоятельства дела и при необходимости примут заявление от звонившего. При обращении в полицию с заявлением необходимо предоставить достоверную информацию о нарушении и по возможности указать другого жителя дома – свидетеля, которого побеспокоил сильный шум. Чаще всего при первом звонке стражи порядка будут вести переговоры с человеком, который создает шум, но если поступит повторный вызов, то появятся основания для наложения штрафа. Поэтому важно помнить, что в случаях, когда шум продолжается после первого визита полиции, следует вызвать полицию повторно. Следует подчеркнуть, что в случаях, когда общение с создателем шума перерастает в конфликтную ситуацию и может поставить под угрозу безопасность звонящего или членов его семьи, просим Вас немедленно звонить по единому номеру телефона 112!»