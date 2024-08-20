Юрмальский пляж признан самым грязным в Латвии – 1000 единиц мусора на 100 метров

Буквально неделю назад завершилась 13-я зеленая экспедиция или акция «Моё море». За месяц исследовали все побережье Балтийского моря Латвии длиной около 500 километров, обращая внимание на оставленные там отходы, передает TV3.

Сообщается, что в этом сезоне на 100 метров побережья Латвии приходится 334 единицы мусора, хотя цель – 20 единиц мусора. Это снижение на 10% по сравнению с прошлым годом, и организаторы акции объясняют это ужесточением правил Евросоюза в отношении различных пакетов.

В этом году 76% всех отходов состоят из пластика — это огромное количество и с экологической точки зрения одна из худших вещей, которые можно было найти на побережье. Большую часть составляют также курительные отходы.

В этом отношении лучший пример показывает Талсинский край, а худшая ситуация в Юрмале, где на 100 метров приходится более 1000 единиц мусора.