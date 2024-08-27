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«Я за Россию!»: журналистов потрясли настроения жителей Юрмалы 5

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2024
BB.LV
«Я за Россию!»: журналистов потрясли настроения жителей Юрмалы

В окрестностях Юрмалы, в Слоке, у местных жителей взяли интервью, чтобы узнать их мнение о войне в Украине, которую развязала Россия. Некоторые ответы совершенно удивляют, если верить программе «Без табу». Об этом пишет TautaRunā.

Так, пенсионерка, которая назвала себя Марусей, изначально на вопрос о том, какая страна победит в войне, ответила, что это будет Украина, но затем резко меняет свою позицию.

Маруся: Я русская женщина, конечно, я за Россию.

Журналист: Почему?

Маруся: Потому что я русская.

Журналист: Они уже два года убивают людей.

Маруся: Кто убивает? Это все политика.

Журналист: Правда?

Маруся: Конечно, оставьте в покое.

Елена, случайно встретившаяся на улице, сказала, что не будет раскрывать, что нужно сделать, чтобы положить конец войне. «Я буду наказана», — говорит Елена репортеру.

Елена: Богу лучше видно, кто победит. Я не знаю.

Журналист: На чьей вы стороне?

Елена: Не на чьей стороне.

Журналист: Как такое может быть?

Елена: Как? Я это совсем не поддерживаю. Война – это плохо.

Журналист: Что нужно сделать, чтобы положить конец войне?

Елена: Можно было многое сказать, но... Не могу. Потом меня накажут.

Случайно встреченная Дзидра, которая два года назад стала юрмалчанкой, рассказала, что была удивлена русской средой в Юрмале. «Вокруг меня везде живут русские, только одна семья – латыши. У каждого есть свое мнение, оно может отличаться от других. Украина выиграет войну, потому что ее поддерживает Европа», — заявила Дзидра.

#юрмала
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Григорий Антонов
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10

Комментарии (5)

  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    29-го августа

    путлер уже проиграл

    2
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Аня Тейлор-Джой
    29-го августа

    Привет, дурилка картоновая!

    3
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    28-го августа

    РФ, скорее всего, не проиграет по одной причине - см. выступление Путина несколько лет давности. И Гейропа, наверное, не сможет в этом направлении ничего сделать. Ну а не нравится жить Дзидре среди русскоязычных, пусть перебирается в Курземе.

    10
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го августа

    Данная статья это "разжигание межнациональной розни" и ничего другого.

    8
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го августа

    А что, рф проиграет?? Снимите пропагандисткую лапшу с ушей и взгляните в реальность. У эрэфии мяса больше, ресурсов, васьвасей с диктатурами, которые подгонят чего нужно. У укров этого нет. Подачки ресурсов по капле с миру, муж население бусифицируют несчадно, ухилянты мылят пятки с пылом и азартом и прочая Ж. Сколько надо, пугабыч медленно отгрызёт. Ему спешить не надо. А там и переговоры.

    2
    1
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