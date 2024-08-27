«Я за Россию!»: журналистов потрясли настроения жителей Юрмалы

В окрестностях Юрмалы, в Слоке, у местных жителей взяли интервью, чтобы узнать их мнение о войне в Украине, которую развязала Россия. Некоторые ответы совершенно удивляют, если верить программе «Без табу». Об этом пишет TautaRunā.
Так, пенсионерка, которая назвала себя Марусей, изначально на вопрос о том, какая страна победит в войне, ответила, что это будет Украина, но затем резко меняет свою позицию.
Маруся: Я русская женщина, конечно, я за Россию.
Журналист: Почему?
Маруся: Потому что я русская.
Журналист: Они уже два года убивают людей.
Маруся: Кто убивает? Это все политика.
Журналист: Правда?
Маруся: Конечно, оставьте в покое.
Елена, случайно встретившаяся на улице, сказала, что не будет раскрывать, что нужно сделать, чтобы положить конец войне. «Я буду наказана», — говорит Елена репортеру.
Елена: Богу лучше видно, кто победит. Я не знаю.
Журналист: На чьей вы стороне?
Елена: Не на чьей стороне.
Журналист: Как такое может быть?
Елена: Как? Я это совсем не поддерживаю. Война – это плохо.
Журналист: Что нужно сделать, чтобы положить конец войне?
Елена: Можно было многое сказать, но... Не могу. Потом меня накажут.
Случайно встреченная Дзидра, которая два года назад стала юрмалчанкой, рассказала, что была удивлена русской средой в Юрмале. «Вокруг меня везде живут русские, только одна семья – латыши. У каждого есть свое мнение, оно может отличаться от других. Украина выиграет войну, потому что ее поддерживает Европа», — заявила Дзидра.
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