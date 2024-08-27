В окрестностях Юрмалы, в Слоке, у местных жителей взяли интервью, чтобы узнать их мнение о войне в Украине, которую развязала Россия. Некоторые ответы совершенно удивляют, если верить программе «Без табу». Об этом пишет TautaRunā .

Так, пенсионерка, которая назвала себя Марусей, изначально на вопрос о том, какая страна победит в войне, ответила, что это будет Украина, но затем резко меняет свою позицию.

Маруся: Я русская женщина, конечно, я за Россию.

Журналист: Почему?

Маруся: Потому что я русская.

Журналист: Они уже два года убивают людей.

Маруся: Кто убивает? Это все политика.

Журналист: Правда?

Маруся: Конечно, оставьте в покое.

Елена, случайно встретившаяся на улице, сказала, что не будет раскрывать, что нужно сделать, чтобы положить конец войне. «Я буду наказана», — говорит Елена репортеру.

Елена: Богу лучше видно, кто победит. Я не знаю.

Журналист: На чьей вы стороне?

Елена: Не на чьей стороне.

Журналист: Как такое может быть?

Елена: Как? Я это совсем не поддерживаю. Война – это плохо.

Журналист: Что нужно сделать, чтобы положить конец войне?

Елена: Можно было многое сказать, но... Не могу. Потом меня накажут.

Случайно встреченная Дзидра, которая два года назад стала юрмалчанкой, рассказала, что была удивлена русской средой в Юрмале. «Вокруг меня везде живут русские, только одна семья – латыши. У каждого есть свое мнение, оно может отличаться от других. Украина выиграет войну, потому что ее поддерживает Европа», — заявила Дзидра.