Я не такая – жду трамвая: Рижская дума пытается опустить транспорт до уровня пассажиров

Как все начиналось и когда завершится

Когда все трамваи в Риге будут низкопольными, а все остановки повышенными, сейчас предсказать уже не сможет, наверное, никто. Транспортную составляющую развития столицы "трясет и швыряет", как на ухабистой дороге, в зависимости от политических противостояний, настойчивости активистов, пожеланий сменяющихся министров и, конечно, от выделяемых средств.

Еще в далеком 2006 году Рижская дума приняла план о введении в столице низкопольного трамвая. По состоянию на 2006 год общие расходы оценивались в 510 млн латов (726 млн евро).

План был рассчитан до 2032 года, когда все трамвайные линии планировалось "онизкополить". До означенного срока осталось 8 лет, а успехи далеки от планов, которые отцы города строили 18 лет тому назад.

Кстати, нынешняя коалиция думы в постановлении о начале реконструкции Кенгарагского радиуса под низкопольные трамваи наотрез отказалась включить в него ссылку на постановление 2006 года. Очевидно, тогда надо было бы подтвердить и сроки окончания перестройки — 2032 год. А так вроде как к планам бывших политиков нынешнее руководство города отношения не имеет…

Ровно было на бумаге

Начиная с 2006 года "Ригас сатиксме" обращалось в Совет по охране исторического центра Риги за разрешениями устроить повышенные остановки. И вплоть до 2020 года ни одно такое разрешение получено не было.

Члены света начинали рассказывать, что не дорога должна быть повышенной, а корпус трамвая либо должен сдвигаться к краю тротуара, либо должен полностью опускаться до уровня дороги (не исключено, что зажимая носки ботинок уже приготовившихся к посадке пассажиров). Так как подобных трамваев в природе не существует и их разработкой никто пока заниматься даже и не собирался, то разглагольствования членов совета оставались пустыми речами.

Тем временем в 2008 году был объявлен конкурс на приобретение первых двадцати низкопольных трамваев. И хотя до того столичный РВЗ представлял публике эскизы разработанного низкопольного трамвая, на конкурс свое предложение он так и не подал. Аналогично поступили французы, которые свою модель изготовили для колеи 1524, но на конкурс не заявились.

В итоге единственное предложение в Ригу подала чешская "Шкода". Цена, конечно, по тем временам была просто "оглушительной" — 2,6 млн евро за трехсекционный вагон. Но при отсутствии других предложений можно было либо выбрать то, что предлагают, либо начинать новый конкурс без каких–либо гарантий на иной результат.

Тогдашний мэр Янис Биркс объявил, что Рига будет покупать трамваи "Шкода". Договор подписали. В 2009 году прошли выборы, мэр сменился. А первый низкопольный трамвай прибыл в Ригу 30 марта 2010 года.

После двухмесячных испытаний с 1 июня вагон был допущен к пробной эксплуатации с пассажирами и курсировал по маршруту от центра на Юглу.

Так как эта модель трамвая не оборудована штангой, а только пантографом, пришлось перестроить всю контактную сеть от Привокзальной площади и до магазина "Таллин". По другим маршрутам новый низкопольник курсировать из–за этого не мог. К концу 2012 года Рига получила 20 трехсекционных и 6 четырехсекционных низкопольных трамваев.

В октябре 2013 года появилась и первая повышенная остановка, совмещенная с проезжей частью — "Лесная школа", на боковом проезде Бривибас гатве. Изначально, по плану модернизации югльской ветки, градостроители ее планировали закрыть, так как для платформы места там не было, но местные жители лично высказали мэру все, что думали по этому поводу, и архитекторов сразу "осенило" — можно–таки сделать совмещенную остановку, как и во многих других европейских городах.

Впрочем, еще десятилетие это была единственная остановка такого типа в Риге — на повышение мостовых в зоне других остановок разрешения до 2020 года выданы не были.

Скандал, еще скандал

Путь низкопольного трамвая в Риге был отнюдь не мягким.

В 2013 году завершили переделку контактной сети в Межапарк, и низкопольные вагоны смогли начать движение по 11–му маршруту.

В 2016 году прошел следующий конкурс на поставку 20 низкопольных трамваев. На него заявки подали три претендента. Предложение одного из них было признано не соответствующим техническим условиям. А другой сам прислал письмо, что не сможет изготовить заявленные трамваи.

Остался один претендент. Та же самая "Шкода". На сей раз за трехсекционный вагон просили 2,7 млн евро, а за четырехсекционный — 3,5 млн евро.

В 2017 году контактная сеть была полностью переделана до ул. Аусекля, и "низкопольникам" маршрут продлили до петли на этой улице.

В 2017 году начали разрабатывать проект прокладки трамвая в околоток Скансте (Шарлоттенталь), для чего планировалось приобрести 17 низкопольных трамваев. На создание трамвайной инфраструктуры и приобретение подвижного состава Европейский союз выделил Риге 70 млн евро.

Но события накладывались одно на другое. Появилась информация, что при заключении договоров со "Шкодой" присутствовала "коррупционная составляющая".

Сейчас вряд ли кто–то сможет что–то доказать или опровергнуть, так как предыдущий представитель "Шкоды" еще несколько лет тому назад умер от ковида, а глава закупочной комиссии тоже скончался — от сердечного приступа.

Кладбище объехать не удалось

Не получилось с коррупцией, попробовали с историческим наследством: политические противники действовавшей коалиции Рижской думы спустя 80 лет после переселения прибалтийских немцев вспомнили, что в Риге с тех пор осталось кладбище. И оказалось, что "красные линии" заходят в зону зеленых насаждений, а там могут быть захоронения.

Несмотря на то, что архитекторы предложили проложить трамвайные пути посередине улицы Сенчу, где уже много лет как проложены трубы отопления, канализации, водопровода, а сверху ездят многотонные грузовики, "глас народа" в конечном итоге привел к тому, что Центральное агентство финансов расторгло договор о создании трамвайной линии в Скансте, а деньги оперативно переделили Даугавпилсу и Лиепае на трамваи, и железной дороге — на электрички.

Тем не менее 20 трамваев, собранные уже в 2017 году, почти пятилетку оставались на территории чешского завода. За это время четыре раза сменилось руководство "Ригас сатиксме", четыре раза сменился мэр Риги, поменялись и владельцы завода "Шкода", пока наконец–то не было принято решение, что Рига эти трамваи все же соглашается забрать.

Но это еще не все радости, доставшиеся низкопольному трамваю. В 2019 году начался ремонт Брасовского путепровода, под булыжной мостовой были обнаружены захоронения (как их не обнаружили, возводя мост и заезд к нему при строительстве в 1957 году, наверное, останется загадкой). Ремонт остановили, глава полиции закрыл для движения транспорта другой ремонтируемый мост — Деглавский (как потом показали исследования, никакой опасности его эксплуатация не представляла). И в Риге начался транспортный коллапс.

Но и этого оказалось мало. Брасовский мост несколько раз закрывался для движения трамваев по причине возможной небезопасности. В конечном итоге мост закрыли для движения трамвая на год, полностью перестроили (можно сказать: возвели заново), проект реконструкции тормозился активистами, которые хотели сохранить деревья вдоль моста, их сохранили.

На всех не хватает

В 2022 году Министерству сообщения удалось "выбить" из Европейского союза послековидное вспоможение на нужды латвийского транспорта. В том числе на линию "метробуса" в Пурвциемсе и реконструкцию трамвайной инфраструктуры в центре Риги на набережной, реконструкцию трамвайной линии в Ильгюциемс, устройство повышенных остановок (у Оперы, у Национального театра и на бульваре Кронвальда), а также на полную реконструкцию трамвайной линии в Кенгарагс.

Неудобство, доставляемое жителям перекопанными улицами, перенесенными и закрытыми остановками, перехлестывало эмоции через край. Ведь одновременно с трамвайными путями были заменены все подземные коммуникации, водопроводы, ливневая канализация, электрические кабели. Демонтировано старое и установлено новое оборудование на тяговых подстанциях.

В ночь на 15 марта первый испытательный низкопольный трамвай доехал до Ильгюциемса, а в ночь на 5 июля — до Кенгарагса.

И вот после всех проверок с 30 июля началось регулярное движение низкопольных трамваев по маршруту № 7.

При этом не надо забывать, что низкопольных трамваев в Риге всего 46. А курсируют они уже по трем маршрутам: 1–му, 7–му, 11–му. То есть низкопольных трамваев значительно меньше, чем общий выпуск на эти маршруты. А еще профилактические осмотры, плановые и внеплановые ремонты.

Поэтому по маршруту № 7 запланировано движение четырех низкопольных составов в рабочие дни, и трех — в выходные. Это получается, интервал между низкопольными вагонами в Кенгарагс примерно 20 минут. Остальные трамваи будут обычными, высокопольными.

В электронных расписаниях их можно отметить другим цветом, чтобы пенсионеры, люди с ограниченными возможностями имели представление, когда низкопольный вагон прибудет. А вот в бумажных, которые на остановках, такого фокуса не получится.

Не потому что краски нет, а потому что каждый день где–то происходят задержки движения, и тогда отправление отодвигается на один интервал. А низкопольный трамвай "мышкой по монитору" в другое место на улице не перенесешь.

То есть он будет в движении, но он будет не в свое время, а в следующее время отправления или через одно. Гарантировать что низкопольный трамвай перепрыгнет через все "пробки" не может никто.