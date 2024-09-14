Какой ущерб наносит нежелательный пришелец в водах Латвии — ротан

Ротан (Perccottus glenii), также известный как амурский гольян, является инвазивным видом рыбы, для которого в ихтиофауне Латвии нет аналогов. В последние десятилетия этот вид привлёк значительное внимание как исследователей, так и специалистов по охране окружающей среды. Считается, что он наносит большой ущерб популяциям амфибий.

Этот представитель окунеобразных происходит из северо-восточного Китая, Северной Кореи и восточной части Российской Федерации, его естественный ареал включает бассейны рек Амура и Японского моря. Как это часто бывает с инвазивными видами, ротан первоначально распространился случайно, главным образом вместе с рыбами, выращиваемыми в рыбоводных хозяйствах. В Европе ротан впервые появился в начале XX века при перевозке карповых рыб для выращивания в аквакультуре.

Позже он стал распространяться самостоятельно, особенно вдоль речных бассейнов, и его популяция значительно возросла, что привело к серьезным последствиям для местных экосистем. На данный момент его наблюдают в Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Германии, Эстонии, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, Финляндии, Украине и других странах Европы. В Латвии ротан впервые был зафиксирован в 1974 году в Даугавпилсе.

Поскольку его распространение связано с деятельностью человека — незаконной перевозкой рыбы и случайным выпуском в пруды и озера — решение этой «человеческой» проблемы требует как понимания экологии вида, так и международного сотрудничества и просвещения местного населения. Где можно встретить ротана?

Ротан адаптировался к жизни в различных условиях, что является одной из причин его широкого распространения. Он обитает в основном в старицах рек, прудах и мелководных частях озер и водохранилищ, предпочитая стоячие воды. К сожалению, он способен приспосабливаться к водоемам, непригодным для большинства местных видов рыб, и толерантен к низкому содержанию кислорода в воде, например, он может выживать в иловых слоях пересыхающих водоемов, а также в полностью промерзающих водоемах. Этот вид также может существовать в загрязненных водах, в которых другие рыбы не выживают.

В западной части Латвии ротан встречается реже, но потенциально распространен по всей территории страны, особенно в крупных городах — Риге, Даугавпилсе и Резекне, где он обитает в городских прудах и небольших озерах. Внешний вид и отличительные особенности

Передняя часть тела ротана округлая, задняя — сжата с боков. Голова сплюснута сверху, рот с зубами направлен вверх, а верхняя челюсть превышает нижнюю. Обычно рыба достигает длины 10–20 см, но может вырасти до 25–30 см, вес в среднем составляет 350 грамм.

У ротана есть два спинных плавника, лучи которых, в отличие от других окунеобразных, не колючие. Первый спинной плавник имеет 6–8 неразветвленных лучей, второй — 1–2 неразветвленных и 8–12 разветвленных лучей. Хвостовой плавник округлый, с 1–3 неразветвленными и 7–10 разветвленными лучами. На спинном плавнике имеются 3–4 темные полосы, на хвостовом плавнике — темные пятна.

Окраска ротана варьируется от зеленовато-оливковой до коричнево-серой или темно-зеленой, в зависимости от характера водоема и цвета субстрата. Спина зеленовато-черная, бока и брюхо зелено-желтые с темными пятнами. Окраска боков коричнево-серая с большими неравномерными темными пятнами. У самцов во время нереста образуется горб на затылке, и окраска становится черной с зелеными пятнами на боках и на непарных плавниках. Экологические последствия

Экологические последствия инвазии ротана обширны и негативны. Вместе с ротаном в водоемы попали как минимум четыре паразита, которые ранее не встречались: кокцидиевый одноклеточный Goussia obstinata, миксоспоридиевый одноклеточный Henneguya alexeevi, моногенетический червь Gyrodactylus perccotti и ленточный червь Amurotaenia perccotti. Более того, ротан — хищник, который может значительно снизить разнообразие беспозвоночных в прудах, полностью уничтожив головастиков лягушек и личинок тритонов, а также отрицательно влиять на популяции некоторых видов рыб, поедая их мальков.

Влияние на здоровье человека не установлено, но, учитывая, что этот вид обитает в водоемах с плохим экологическим состоянием, пойманных в городской среде ротанов не рекомендуется употреблять в пищу. Можно ли избавиться от ротана?

Все больше ученых и экологов призывают к принятию превентивных мер для ограничения его распространения. Это включает в себя ужесточение мер контроля по перемещению рыбы и усиление наблюдения за водоемами, где ротан уже обнаружен. В некоторых случаях используются методы биологического контроля, например, введение других хищных видов (ротан является добычей для щук, окуней и сомов), чтобы сократить популяцию ротана, хотя такие попытки часто сопряжены с дополнительными рисками для экосистемы.

Хотя полное искоренение ротана почти невозможно, самым важным является предотвращение его дальнейшего распространения и ограничение его воздействия при условии принятия соответствующих мер. Если вид обнаружен в изолированном водоеме, его следует уничтожить.

Однако уничтожение найденных особей и сокращение естественной популяции возможно, если выбранные методы не повлияют на другие виды, такие как использование сетей, ловушек и удочек.

Полное уничтожение ротана с помощью механических методов возможно в локальных, небольших и относительно замкнутых водоемах, предварительно тщательно оценив потенциальное воздействие методов на другие виды, обитающие в водоеме, и на окружающую среду в целом, а также все потенциальные риски.

Ручные и механические методы: