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Это видео шокирует: в Риге появилось место массового паломничества мигрантов? 2 3038

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Это видео шокирует: в Риге появилось место массового паломничества мигрантов?

Пользователь соцсетей Uldis поделился видео, на котором запечатлено большое количество граждан третьих стран в Риге. Как оказалось, их гораздо больше, чем можно было бы подумать. Видео быстро стало вирусным, пишет LA.LV.

На кадрах видна вывеска кафе «Širhans» в Саркандаугаве, что подтверждает его латвийское происхождение. Автор видео указывает, что оно снято в конце улицы Дунтес. «Маленький Париж? Европа есть Европа», — комментирует один из пользователей.

Политический аналитик Илзе Островска также поделилась видео, задав вопрос: «Серьезно? Или просто провокация?». LA.LV связался с кафе, но там уклонились от ответа о присутствии мигрантов.

Между тем в интернете кафе позиционируют то как место для проведения свадеб, то как заведение грузинской кухни, то как азербайджанской, что вероятнее всего. Ведь Грузия - страна христианская. А на видео видно, как собравшаяся внутри кафе огромная масса людей, скорее всего, совершает религиозный обряд. Неужели в Риге появилась своя "Мекка"?

Тем временем 3 апреля Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, ужесточив контроль за гражданами третьих стран. Теперь иностранцы без визы или ВНЖ обязаны за 48 часов до въезда сообщать цель поездки, маршрут, контакты и информацию о связях с госструктурами. Нарушителям грозит штраф до 2000 евро.

Также усилен контроль за выдачей пропусков в пограничную зону, чтобы минимизировать риски национальной безопасности. Поправки направлены на предотвращение разведывательной и гибридной угроз со стороны России и Беларуси.

Кроме того, продвигается инициатива ужесточить контроль за прибывающими в Латвию иностранными студентами.

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#мигранты #мусульманство
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(2)
  • ФФ
    Федул Федулов
    6-го апреля

    Русские, украинцы, белоруссы не нравились - получайте мусульман. Скорей всего это празднование Ураза-байрам, запоминайте...

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го апреля

    Улдиса пропоносило по ляжкам? То ли ещё будет. Евросовочек. Берите, не обляпайтесь 👍🏻

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