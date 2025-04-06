Это видео шокирует: в Риге появилось место массового паломничества мигрантов?

Пользователь соцсетей Uldis поделился видео, на котором запечатлено большое количество граждан третьих стран в Риге. Как оказалось, их гораздо больше, чем можно было бы подумать. Видео быстро стало вирусным, пишет LA.LV.

На кадрах видна вывеска кафе «Širhans» в Саркандаугаве, что подтверждает его латвийское происхождение. Автор видео указывает, что оно снято в конце улицы Дунтес. «Маленький Париж? Европа есть Европа», — комментирует один из пользователей.

Политический аналитик Илзе Островска также поделилась видео, задав вопрос: «Серьезно? Или просто провокация?». LA.LV связался с кафе, но там уклонились от ответа о присутствии мигрантов.

Между тем в интернете кафе позиционируют то как место для проведения свадеб, то как заведение грузинской кухни, то как азербайджанской, что вероятнее всего. Ведь Грузия - страна христианская. А на видео видно, как собравшаяся внутри кафе огромная масса людей, скорее всего, совершает религиозный обряд. Неужели в Риге появилась своя "Мекка"?

Тем временем 3 апреля Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, ужесточив контроль за гражданами третьих стран. Теперь иностранцы без визы или ВНЖ обязаны за 48 часов до въезда сообщать цель поездки, маршрут, контакты и информацию о связях с госструктурами. Нарушителям грозит штраф до 2000 евро.

Также усилен контроль за выдачей пропусков в пограничную зону, чтобы минимизировать риски национальной безопасности. Поправки направлены на предотвращение разведывательной и гибридной угроз со стороны России и Беларуси.

Кроме того, продвигается инициатива ужесточить контроль за прибывающими в Латвию иностранными студентами.