В прошлом году статус безработного в нашей республике был присвоен 92 426 лицам, а вакансий было зарегистировано – 89 216. Средний срок пребывания на пособии по безработице – 126 дней.

Может ли наш человек за этот срок найти работу и какова роль во всем этом структуры, которая призвана помогать в трудоустройстве? Попробуем разобраться, благо в прошлом месяце парламентская Комиссия по социальным и трудовым вопросам вплотную приступила к данной проблематике.

«Мы работаем для содействия долгосрочной занятости»

Так определяет свою миссию госагентство – учреждение почтенное и с традициями, можно сказать, ведь создано оно было еще до фактической независимости Латвии – 17 апреля 1991 года. Находится в прямом подчинении министра благосостояния; ныне это Рейнис Узулниекс из Союза «зеленых» и крестьян, и считает себя «ведущим учреждением по привлечению персонала и поддержке поиска работы».

Приоритеты, объявляемые госагентством:

эффективная помощь работодателям;

персонализированная поддержка развитию карьеры;

создание мотивирующей трудовой среды.

В Латвии 31 центр занятости, которые еще именуют «биржами труда». В них служит 578 человек. Учреждения, на самом деле, несколько напоминают поликлиники. Точно так же отрываешь номерок, ждешь в коридоре за закрытой дверью. Представляешь себе непростой контакт с будущим «доктором», то есть куратором. И оглядываешь товарищей по несчастью, поневоле представляя, что привело их в эти стены.

На самом деле, точно так же, как и в лечебном учреждении есть какая-то эманация физического страдания, то в социальной службе – общественной неустроенности. Бедности...

Госагентство тем не менее нацелено до 2027 года на повышение эффективности своей работы. Будет вот что:

введение цифровых решений для порталов CV и вакансий по удобному и эффективному подбору персонала;

индивидуальная поддержка работодателям в поиске трудящихся, расширение их информированности;

предоставление равноправных услуг клиентам и привлечение их к достижению цифрового и зеленого курса Европы.

Звучит, конечно, пафосно.

А что на самом деле?

А вот немного статистики, которая показывает, что у нас и как на самом деле.

Всего в Латвии 1,1 миллиона лиц трудоспособного возраста (15–64 года), среди них занятых – 833,4 тысячи. На конец прошлого года в Службе занятости было зарегистрировано 46 553 клиента, на которых приходилось 15 486 свободных рабочих мест.

Труд есть только в Риге?

По большому счету столичные жители не должны особо жаловаться. Если реально припрет – всегда можно устроиться через Службу занятости, пусть работа будет и малооплачиваемая, и тяжелая, и не соответствующая квалификации, и далеко от дома. Но простой подсчет показывает, что если в Риге насчитывается 13 003 вакансии на 16 662 ищущих работу, то шансы составляют 78%.

В регионах дела обстоят куда хуже. Можно даже сказать, катастрофически. Если мы сопоставим количество поданных заявок на трудящихся от предприятий и число тех, кто подал заявку, то получим, что в Курземе вероятность получить работу составляет 8%. В Земгале и Видземе – 12%, в Латгале – 4,5%! То есть можно сказать, что шансы на трудоустройство в регионах страны стремятся к нулю.

И Госагентство занятости в таких местах выполняет лишь функции по формальному учету рабсилы. То есть человек приходит (или дистанционно отмечается) в свою территориальную структуру, показывает, что он ищет работу (на самом деле – показывает или отсылает зачастую фейковые письма на предприятия), а на бирже труда со столь же невозмутимым видом дают новые «пакеты» вакансий... На самом деле единственным мотивирующим фактором является то, что у вас с каждым месяцем скукоживается пособие – и к завершению официальных 8 месяцев оно составляет такие слезы, что и говорить не о чем.

Все это, заметим, касается лишь тех трудящихся, которые имели по прежнему месту занятости полный соцпакет. На пособие от Госагентства социального обеспечения не смогут рассчитывать ни те, кто имел статус «микроузнемумса», ни те, естественно, кто получал зарплату «в конверте».

Само агентство признает, что действенность весьма невысока. Так, после «активных мероприятий» по трудоустройству место получили всего 18,6% клиентов. Вообще же, в Латвии за последний год стало ощутимо меньше работы – количество предлагаемых вакансий уменьшилось на 19,8%.

Здесь очень важно не попасть в хитро расставленные силки особых предложений – к примеру, вам могут предложить бесплатный ваучер на изучение бизнес-английского. И даже присовокупить к этому 100-евровую стипендию! Чего только не делается на деньги доброго Евросоюза. Но фишка-то в том, что занятия эти придется посещать как подлинную работу. То есть ежедневно, в рабочее время, несколько часов. И если вы рассчитывали, сидя на пособии, к примеру, поехать к родственникам или на лечение – то совместно с участием в ваучерных программах это может выйти боком. Лишат и статуса, и пособия.

Мы еще даже не вернулись в 2007 год

Весьма показательно выглядит динамика безработицы. Если еще в 1993 году это были умеренные 5,7%, то уже через 5 лет, к полному развалу социалистического хозяйства, она достигла 9,2%. Шли годы, наступили «тучные времена» и в 2007 году средняя безработица понизилась до 4,9% – это был исторический минимум.

Но вскоре грянул гром, или «дижкибелис». Экономический кризис привел в 2009 году к рекордной безработице в 16%. Такого кошмара в Латвии, к счастью, больше не было – и к 2019 году безработица вновь упала до 6,2%. Ковидные времена подняли ее на полтора процента, ну а в 2024 году было зафиксировано 5,3%.

Тренд, на который обратили внимание эксперты по труду в Сейме, – имеющаяся в стране рабочая сила стареет, а возобновление не происходит в должном количестве. Из 10 присутствующих возрастных категорий безработных самой многочисленной являются потенциальные работники 60+, причем женщины – их 3485. Следующая по количеству группа – женщины 35–39 лет – 3207. И потом мужчины от 55 до 59 лет – их 3011. Для сравнения, в возрасте 20–24 лет работу ищут всего 1549 мужчин, то есть вдвое меньше.

Демография определяет и тенденции по спросу на рабочую силу: при меньшем количестве молодежи, сокращается запрос сферы образования. Зато старение населения повышает возможности для найма в область медицины. По совпадению, или еще как-то, Госагентство обозначило в плане на 2025 год первым приоритетом «занятость граждан третьих государств в Латвии».

Так что, если все сопоставить, получается: лучшие варианты для получения работы имеет украинская медсестра в возрасте 30+, претендующая на рабочее место в Риге. Ну а тем 7218 безработным столицы, которые обозначили себя как представители «профессии высокой квалификации», придется по одежке протягивать ножки.