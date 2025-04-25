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10 лет спустя: британский генерал и экс-начальник контрразведки Латвии все еще ждет приговора 1 1080

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
10 лет спустя: британский генерал и экс-начальник контрразведки Латвии все еще ждет приговора

Уголовное дело о нападении в далеком 2014 году на бывшего директора Бюро по защите Сатверсме (SAB) Яниса Кажоциньша Рижский окружной суд планирует продолжить рассматривать в июне, выяснило агентство LETA в суде.

По делу обвиняются трое мужчин за попытку нанести тяжких телесные повреждения. Двое из них являются братьями. Все обвиняемые своей вины не признают.

Ранее в интервью Латвийскому радио Кажоциньш рассказал, что 22 января 2014 года нападавшие брызнули ему в глаза слезоточивый газ, сбили с ног и один раз ударили по щеке.

Бывший генерал вооружённых сил Великобритании и планировщик операций в Персидском заливе оказал сопротивление, чем, по его словам, удивил нападавших.

Кажоциньш также отметил, что у него есть версия, что нападение было заказным, однако доказательств он предоставить не может. Он считает, что нападение, скорее всего, связано с его прежней работой в SAB, хотя в то время он уже не имел влияния на принятие решений.

Обвинение, выдвинутое прокуратурой, основывается на расследовании, проведённом Государственной полицией. Однако доказательств того, что нападение было заказано, полиция не нашла.

Изначально обвиняемые по делу о нападении на Кажоциня были арестованы, но позже освобождены из-под стражи.

Бюро по защите Сатверсме занимается разведкой, контрразведкой на территории Латвии и в других странах. Кроме того, Бюро имеет большой политический вес – может дать, а может не дать латвийским политикам доступ к гостайне. Без такого доступа на политической карьере можно поставить крест.

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#разведка #бзс #sab
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го апреля

    Ну свои же люди, ну дали затрещину, ну так и что с того? Потому и освободили из под стражи, однако и доказательств того, что нападение было заказано, полиция также не нашла.

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