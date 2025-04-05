Куда девать старые шины? Есть возможность избавиться от них бесплатно

Чтобы "лысые" покрышки годами не пылились в гараже и не попадали на стихийные свалки, с 7 по 30 апреля жителям Латвии предлагается бесплатно — и в неограниченном количестве — в ходе специальной акции сдать их на переработку.

Итак, до конца апреля шины легковых автомобилей без дисков можно будет бесплатно сдать:

На сортировочной зоне "Номалес"/Nomales, Румбула, улица Фриниеку, 11, в такие часы работы: по понедельникам с 15.00 до 19.00, со вторника по пятницу — с 12.00 до 16.00, по субботам с 9.00 до 13.00.

Если вы пропустите эту акцию, то частные лица также могут БЕСПЛАТНО сдать один комплект — четыре шины — в пункты приема отсортированных отходов CleanR. (Вы можете также сдавать одну, две или три шины — не обязательно четыре.)

Самостоятельно пытаться утилизировать покрышки нельзя. Запрещено сжигать шины дома в печи или на костре, так как там не достигается достаточно высокая температура и шина не сгорает полностью — при этом в воздух выделяются вредные вещества и загрязняется почва.

При изготовлении автомобильных шин используются нефтепродукты, текстиль и металл. Все это можно перерабатывать во вторичное сырье, получая при этом ценные ресурсы для производства новой продукции.

Шины для начала перерабатывают в гранулы различного размера, которые затем используются, например, для демпфирующих покрытий — спортивных площадок, напольных покрытий в мастерских по ремонту и т. д.