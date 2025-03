Your browser does not support the video tag.

Вчерашние грозы принесли с собой разрушения. К сожалению, одна из них попала в 400-летний дуб Дамбью в Буртниекском крае. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, делясь фото и видео до сих пор дымящегося гиганта. Vakardienas spēriens ķēra Dambju dižozolu. pic.twitter.com/6IkdilL6zp — Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) September 14, 2024 Сообщается, что Управление по защите природы уже в курсе дела, однако неизвестно, выживет ли после такого дерево. Nez, vai būs dzīvotājs pic.twitter.com/0w2QjvqOCD — Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) September 14, 2024 Отметим, что Дубу Дамбью около 400 лет, это один из самых толстых дубов в Латвии (в настоящее время седьмой по толщине дуб в Латвии), высота которого достигает 21 метра. Могучий дуб расположен в очень красивом месте, недалеко от озера Буртниеку и церкви. Дуб особенный как из-за обхвата ствола, так и из-за необычайно большой поверхностной корневой системы.

