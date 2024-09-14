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Одна из вчерашних молний попала в 400-летний дуб в Буртниекском крае 1

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV

Вчерашние грозы принесли с собой разрушения. К сожалению, одна из них попала в 400-летний дуб Дамбью в Буртниекском крае.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, делясь фото и видео до сих пор дымящегося гиганта.

Сообщается, что Управление по защите природы уже в курсе дела, однако неизвестно, выживет ли после такого дерево.

Отметим, что Дубу Дамбью около 400 лет, это один из самых толстых дубов в Латвии (в настоящее время седьмой по толщине дуб в Латвии), высота которого достигает 21 метра. Могучий дуб расположен в очень красивом месте, недалеко от озера Буртниеку и церкви. Дуб особенный как из-за обхвата ствола, так и из-за необычайно большой поверхностной корневой системы.

#погода #природа
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    400 лет?! Да ладно. Неужели сохранились записи за все 400 лет?! Или "учёные" по обхвату посчитали, или по годовым кольцам на срезе? Реальное фуфло гоните.

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