Автодороги с самым интенсивным движением в Латвии необходимо полностью перестроить. А деньги?

Поэтому самым эффективным способом существенно уменьшить препятствия для мобильности и уменьшить количество лобовых столкновений на перегруженных дорогах является их полная перестройка в автомагистрали с раздельными проезжими частями и более чем одной полосой движения в каждом направлении. Об этом говорили участники конференции дорожной отрасли, организованной ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC), на которой обсуждались цели Латвии в сфере автодорог до 2030 года.

Согласно регламенту ЕС 2024/1679, к 31 декабря 2030 года дороги Европейской транспортной сети (TEN-T) должны иметь разделенные проезжие части и не иметь одноуровневых перекрестков (пересечений). Отступление от этих требований допускается только в отдельных случаях, например, при негативном социально-экономическом анализе затрат и выгод.

Директор управления развития LVC Клавс Гриезе на конференции рассказал, что протяженность сети дорог TEN-T в Латвии составляет 1715,2 километра. Проекты современных дорог, которые будут также экономически обоснованными, охватывают 211,1 километра, в том числе необходимо перестроить всю Рижскую окружную дорогу (A4) (A5), "Via Baltica" от Риги до Литвы, Таллиннское шоссе (A1) до поворота на Скулте и Вентспилсское шоссе (A10) до Тукумса.

Из ныне действующих автомагистралей требованиям ЕС соответствует фактически только один участок - первые 11 километров Кекавской окружной дороги. Что касается других дорог, которые нужно перестраивать, то на данный момент ясность имеется лишь в отношении Бауской окружной дороги, где уже определены сроки работ и источники финансирования - дорога будет строиться в рамках проекта государственно-частного партнерства и откроется для движения в начале 2031 года. Финансирования для перестройки всех остальных участков дорог с интенсивным движением в настоящее время нет.