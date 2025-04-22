Кончилась власть советская! Угадайте, почему в Латвии не сработала идея о советах жителей

Консультативный совет жителей Вецумниекской волости, который был известен активной работой, организацией встреч, собраний и других мероприятий, объявил о прекращении своей деятельности.

Причин несколько, но основные - проблемы коммуникации с самоуправлением, низкая активность населения и то, что совет не имеет реального влияния.

Советы жителей создавались в соответствии со статьей 58-й закона о самоуправлениях. Это консультативные органы для обеспечения представительства интересов местных сообществ, развития сотрудничества и согласованных действий жителей. Данная статья была внесена в закон по инициативе бывшего президента Эгилса Левитса и действует уже три года.

Идею создания консультативных советов Левитс предложил, когда в результате административно-территориальной реформы крупные самоуправления потеряли связь с жителями отдаленных регионов. Левитс хотел ввести обязательное требование о создании советов, но Сейм постановил, что они будут создаваться добровольно.

Согласно данным по состоянию на осень прошлого года, консультативные советы жителей имелись в 17 самоуправлениях, но никто не знает, сколько их сейчас, поскольку учет не ведется. Несколько самоуправлений даже не рассматривали возможность создания советов, открыто заявляя, что не чувствуют в этом необходимости, так как видят в них дублирование уже имеющейся деятельности.

Один из активистов консультативного совета Вецумниекской волости рассказал местной газете о причинах, почему он был распущен, заявив, что сотрудничество с самоуправлением очень быстро превратилось в обычную игру - совет обозначал проблему, а в ответ слышал десять причин, почему ничего нельзя изменить.