Генерал НВС заявил, что придется вернуться к обязательному призыву гражданок Латвии

Возможно, в какой-то момент придется вернуться к вопросу об обязательном призыве женщин в службу государственной обороны (СГО), заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал Каспарс Пуданс.

Он отметил, что в настоящее время СГО движется к запланированным целям - ежегодно обучать 4000 солдат. Чтобы обеспечить необходимое количество призывников, возможно, по некоторым специальностям придется снизить требования к состоянию здоровья, сказал командующий.

"В какой-то момент нам, возможно, придется вернуться и к гендерному вопросу - участию женщин в обязательном призыве", - добавил Пуданс.

Закон о СГО предусматривает обязанность граждан Латвии мужского пола пройти службу в течение года после достижения 18 лет или, если они продолжают обучение в школе, в течение года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до 24 лет. В то же время мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут служить в СГО и на добровольной основе.

В связи с тем, что набрать достаточное количество призывников не удавалось, 26 ноября 2024 года впервые был проведен призыв по принципу случайного отбора.