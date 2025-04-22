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Генерал НВС заявил, что придется вернуться к обязательному призыву гражданок Латвии 3 965

Наша Латвия
Дата публикации: 22.04.2025
LETA
Генерал НВС заявил, что придется вернуться к обязательному призыву гражданок Латвии
ФОТО: LETA

Возможно, в какой-то момент придется вернуться к вопросу об обязательном призыве женщин в службу государственной обороны (СГО), заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал Каспарс Пуданс.

Он отметил, что в настоящее время СГО движется к запланированным целям - ежегодно обучать 4000 солдат. Чтобы обеспечить необходимое количество призывников, возможно, по некоторым специальностям придется снизить требования к состоянию здоровья, сказал командующий.

"В какой-то момент нам, возможно, придется вернуться и к гендерному вопросу - участию женщин в обязательном призыве", - добавил Пуданс.

Закон о СГО предусматривает обязанность граждан Латвии мужского пола пройти службу в течение года после достижения 18 лет или, если они продолжают обучение в школе, в течение года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до 24 лет. В то же время мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут служить в СГО и на добровольной основе.

В связи с тем, что набрать достаточное количество призывников не удавалось, 26 ноября 2024 года впервые был проведен призыв по принципу случайного отбора.

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#призыв # армия
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(3)
  • 22-го апреля

    Высокоуважаемый фантазёр забыл сказать, его жена и дочка ,если есть такая,пойдет в первых рядах или убежит от мобилизации куда то на Запад?

    18
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го апреля

    все на Восточный фронт!

    20
    3
  • JB
    Janis Berzin
    22-го апреля

    Высокооплачиваемый фантазёр в камуфляже не рассказал где взять денег на содержание, обучение обмундирование, вооружение выплату довольствия. десятка тысяч человек? Хорошо фантазировать за чужой счёт, когда несколько десятков лет находишься на полном государственном попечении.

    78
    1
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