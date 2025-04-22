Жители Латвии стали меньше поддерживать Украину и бегущих от войны

За последний год пожертвования в поддержку Украины или военных беженцев сделали 34% жителей Латвии — меньше, чем в предыдущие годы войны, при этом увеличилась доля тех, кто вовсе не оказывал никакой поддержки, свидетельствуют данные опроса, проведённого центром исследований общественного мнения и рынка SKDS по заказу агентства LETA.

В прошлом году 38,7% респондентов указали, что жертвовали в поддержку Украины или беженцев. Наибольшая активность была в первые два года войны — в 2023 году так ответили 41,9% опрошенных, в 2022 году — 39,2%.

Доля тех, кто признал, что за последний год никаким образом не поддерживал Украину или беженцев, в этом году достигла 38%, тогда как в прошлом году так ответили 32,5%.

Среди респондентов латышской национальности за последний год пожертвования делали 43,9%, тогда как среди других национальностей — только 20%. При этом доля жертвующих среди других национальностей остаётся стабильной с начала войны — около 20%, тогда как среди латышей за последний год снизилась на 8,5 процентных пункта и впервые опустилась ниже 50%.

Все опросы последних четырёх лет показывают, что наиболее активные жертвователи — молодые люди. В этом году среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет жертвовали 48,4%, в группе 25–34 лет — 42,8%. В других возрастных группах доля жертвовавших составляет от 25% до 37%.

Также активнее жертвуют люди с высшим образованием — 37,3%.

Наибольшая активность в поддержке Украины и беженцев отмечена среди жителей Видземе — 41,5% опрошенных. Далее следуют Земгале (37,1%) и Рижский регион (36,5%).

За год на 3,9 процентных пункта сократилась доля тех, кто по политическим причинам отказался от покупки определённых товаров — из-за страны-производителя или по причине продолжения сотрудничества производителя с Россией. Так поступили 27,9% участников опроса, в том числе 39,8% латышей и 10,8% представителей других национальностей.

Отказ от товаров по политическим мотивам чаще встречается среди молодёжи — 45,3% в возрастной группе 18–24 лет и 38,8% в группе 25–34 лет.

Среди тех, кто указал, что за последний год никак не поддерживал Украину или беженцев, 28,9% — латыши, 49,7% — представители других национальностей. Больше таких людей среди опрошенных старше 45 лет, а также в Курземе и Латгале — более 40% респондентов в этих регионах дали такой ответ.

Опрос проведён в марте 2025 года, в нём приняли участие более 1000 постоянных жителей Латвии.

Результаты опубликованы в обзоре LETA Banku apskats. Aprīlis 2025.