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Жители Латвии стали меньше поддерживать Украину и бегущих от войны 6 1838

Наша Латвия
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Жители Латвии стали меньше поддерживать Украину и бегущих от войны

За последний год пожертвования в поддержку Украины или военных беженцев сделали 34% жителей Латвии — меньше, чем в предыдущие годы войны, при этом увеличилась доля тех, кто вовсе не оказывал никакой поддержки, свидетельствуют данные опроса, проведённого центром исследований общественного мнения и рынка SKDS по заказу агентства LETA.

В прошлом году 38,7% респондентов указали, что жертвовали в поддержку Украины или беженцев. Наибольшая активность была в первые два года войны — в 2023 году так ответили 41,9% опрошенных, в 2022 году — 39,2%.

Доля тех, кто признал, что за последний год никаким образом не поддерживал Украину или беженцев, в этом году достигла 38%, тогда как в прошлом году так ответили 32,5%.

Среди респондентов латышской национальности за последний год пожертвования делали 43,9%, тогда как среди других национальностей — только 20%. При этом доля жертвующих среди других национальностей остаётся стабильной с начала войны — около 20%, тогда как среди латышей за последний год снизилась на 8,5 процентных пункта и впервые опустилась ниже 50%.

Все опросы последних четырёх лет показывают, что наиболее активные жертвователи — молодые люди. В этом году среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет жертвовали 48,4%, в группе 25–34 лет — 42,8%. В других возрастных группах доля жертвовавших составляет от 25% до 37%.

Также активнее жертвуют люди с высшим образованием — 37,3%.

Наибольшая активность в поддержке Украины и беженцев отмечена среди жителей Видземе — 41,5% опрошенных. Далее следуют Земгале (37,1%) и Рижский регион (36,5%).

За год на 3,9 процентных пункта сократилась доля тех, кто по политическим причинам отказался от покупки определённых товаров — из-за страны-производителя или по причине продолжения сотрудничества производителя с Россией. Так поступили 27,9% участников опроса, в том числе 39,8% латышей и 10,8% представителей других национальностей.

Отказ от товаров по политическим мотивам чаще встречается среди молодёжи — 45,3% в возрастной группе 18–24 лет и 38,8% в группе 25–34 лет.

Среди тех, кто указал, что за последний год никак не поддерживал Украину или беженцев, 28,9% — латыши, 49,7% — представители других национальностей. Больше таких людей среди опрошенных старше 45 лет, а также в Курземе и Латгале — более 40% респондентов в этих регионах дали такой ответ.

Опрос проведён в марте 2025 года, в нём приняли участие более 1000 постоянных жителей Латвии.

Результаты опубликованы в обзоре LETA Banku apskats. Aprīlis 2025.

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#война рф и украины #украинские беженцы #опрос
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(6)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    22-го апреля

    конечно я имел в виду настоящих беженцев а ни владельцев белых ленд крузеров и чёрных Бентли и кайенов

    14
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    22-го апреля

    все это софистика и клоунада из цифр .проблема не в подачках а в ассимиляции многим сложно даже представить насколько ин наше правительство усложняет жизнь . у них глобальные проблемы из за языка при приёме на работу да чего уж темнить квалификация по нашем меркам тоже не блещет в основном все самоучки ,все сказанное знаю из первых уст .

    9
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го апреля

    Не только молодежь отказывается от покупок по политическим мотивам: знаю с десяток человек (и сам такой), которые с 2022 года перестали брать украинскую водку в магазинах. Ибо нефиг.

    35
    4
  • JB
    Janis Berzin
    22-го апреля

    "приняли участие более 1000 постоянных жителей Латвии" - это 0,05 процента от всего населения страны.

    28
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го апреля

    Конечно отказались от покупок, но вот что интересно, как только государственным чиновникам запретили поездки в Беларусь - очереди на границе исчезли! Во где хохма!

    30
    1
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