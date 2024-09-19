Как легально вывести деньги из Латвии в Россию – комментарий Службы финансовых расследований

Каким образом следует поступать, если у человека по каким-либо причинам возникла необходимость перечислить относительно крупную денежную сумму из Латвии в Россию? Например, продал квартиру в Риге и хочет забрать свои деньги.

С большой задержкой пришел ответ из Службы финансовых расследований (СФР) Латвии. И оказалось, что проблема, казавшаяся нашим читателям практически неразрешимой, имеет вполне себе цивилизованное решение.

Но, как говорится, есть нюансы.

Анджелика Кривенко, представитель пресс-службы СФР:

– Если получатель платежа или кредитная организация получателя платежа не находится под санкциями, а также если само осуществление платежа не ограничено секторальными санкциями, то транзакции в Российскую Федерацию не запрещены.

Более того: даже если на конкретный платеж санкционные ограничения распространяются, то в некоторых случаях, предусмотренных регламентирующими документами, транзакция, которую в целом санкции запрещают, в виде исключения может быть все-таки произведена.

Правда, тут речь идет действительно об отдельных случаях, и для каждого такого случая потребуется специальное разрешение СФР.

Но даже если выполнение сделки само по себе не ограничено санкционной нормативной базой, кредитная организация может отказать в ее (сделки) совершении, – например, если конкретный банк не осуществляет входящие или исходящие платежи в Российскую Федерацию как не отвечающие его политике и сопряженные с повышенным риском.

Еще один важный нюанс: согласно санкционному нормативному регламенту, запрещено принимать любые вклады от подданных Российской Федерации, если общая стоимость вкладов в одном кредитном учреждении превышает 100 000 евро.

Но и здесь санкционные регламентирующие документы предусматривают отдельные исключительные случаи, когда сумма вклада может превышать 100 000 евро в рамках одного кредитного учреждения. В этом случае также необходимо получить разрешение СФР.

Таким образом, предлагаем обращаться в кредитные организации, которые продолжают осуществлять платежи в РФ, чтобы убедиться, возможно ли получить соответствующую услугу.

Список кредитных учреждений, действующих в Латвии, доступен ЗДЕСЬ:

Впрочем, Службы финансовых расследований не сообщила какие латвийские банки в настоящее время сотрудничают с кредитными организациями РФ (не знают или не говорят?). Придется выяснять самостоятельно.

С другими советами по поводу легального вывоза денег из Латвии в Россию можно ознакомиться ЗДЕСЬ