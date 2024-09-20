Дорожные штрафы в Латвии теперь можно оплачивать картой

Штрафы за нарушения правил дорожного движения теперь можно оплатить на месте с помощью платежной карты, сообщили в Государственной полиции (ГП).

В полицейских машинах уже установлены POS-терминалы, которые позволяют на месте оплачивать штрафы за нарушения ПДД с помощью платежной карты.

Жителям предлагается оплатить штраф платежной картой, если у них нет наличных - раньше выписывали счет и штрафы погашали банковским переводом. Также бывает, водители забывали оплатить штраф и попадали к коллекторам.

Полиция предлагает автоводителям самостоятельно обращаться к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой о проведении платежей при помощи карты.

ГП призывает водителей ответственно участвовать в дорожном движении, соблюдать правила дорожного движения, а также заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.