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Дорожные штрафы в Латвии теперь можно оплачивать картой 1

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2024
LETA
Дорожные штрафы в Латвии теперь можно оплачивать картой
ФОТО: LETA

Штрафы за нарушения правил дорожного движения теперь можно оплатить на месте с помощью платежной карты, сообщили в Государственной полиции (ГП).

В полицейских машинах уже установлены POS-терминалы, которые позволяют на месте оплачивать штрафы за нарушения ПДД с помощью платежной карты.

Жителям предлагается оплатить штраф платежной картой, если у них нет наличных - раньше выписывали счет и штрафы погашали банковским переводом. Также бывает, водители забывали оплатить штраф и попадали к коллекторам.

Полиция предлагает автоводителям самостоятельно обращаться к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой о проведении платежей при помощи карты.

ГП призывает водителей ответственно участвовать в дорожном движении, соблюдать правила дорожного движения, а также заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    20-го сентября

    Дорожные штрафы нужно не оплачивать, а обжаловать и завалить судебную систему исками, иначе государство не перестанет делать из штрафов бизнес.

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