Вдова участника The Beatles Джона Леннона Йоко Оно потребовала от французской пивоварни L’Imprimerie прекратить продажу крафтового пива под названием John Lemon, сославшись на нарушение зарегистрированной ею торговой марки. Об этом сообщил владелец пивоварни Орельен Пикар, передает The Guardian.

По его словам, компания в течение пяти лет выпускала пиво со вкусом лимона и имбиря с этикеткой, отсылающей к Джону Леннону, в качестве шутки и дани уважения. Однако в апреле 2026 года пивоварня получила письмо от юристов Оно с требованием немедленно прекратить использование названия под угрозой штрафа до €100 тыс. и €1,5 тыс. за каждый день нарушения.

После переговоров компании разрешили распродать оставшиеся около 5 тыс. бутылок до 1 июля, после чего использование названия должно быть прекращено. По словам Пикара, пиво быстро раскупается.

Йоко Оно ранее уже предпринимала похожие юридические действия. Так, в ноябре 2017 года DailyMail сообщила, что артистка подала в суд на бар в Германии, требуя изменить его название с «Йоко Моно». Владелец бара Нима Гарус-Пур использовал это название почти 20 лет в Гамбурге, где «Битлз» впервые обрели известность. Местные судьи согласились с доводами адвокатов Оно, что тот использовал ее имя и личность без законного разрешения.