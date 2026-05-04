Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Йоко Оно потребовала запретить продавать во Франции пиво John Lemon 0 157

Бизнес
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Йоко Оно потребовала запретить продавать во Франции пиво John Lemon

Вдова участника The Beatles Джона Леннона Йоко Оно потребовала от французской пивоварни L’Imprimerie прекратить продажу крафтового пива под названием John Lemon, сославшись на нарушение зарегистрированной ею торговой марки. Об этом сообщил владелец пивоварни Орельен Пикар, передает The Guardian.

По его словам, компания в течение пяти лет выпускала пиво со вкусом лимона и имбиря с этикеткой, отсылающей к Джону Леннону, в качестве шутки и дани уважения. Однако в апреле 2026 года пивоварня получила письмо от юристов Оно с требованием немедленно прекратить использование названия под угрозой штрафа до €100 тыс. и €1,5 тыс. за каждый день нарушения.

После переговоров компании разрешили распродать оставшиеся около 5 тыс. бутылок до 1 июля, после чего использование названия должно быть прекращено. По словам Пикара, пиво быстро раскупается.

Йоко Оно ранее уже предпринимала похожие юридические действия. Так, в ноябре 2017 года DailyMail сообщила, что артистка подала в суд на бар в Германии, требуя изменить его название с «Йоко Моно». Владелец бара Нима Гарус-Пур использовал это название почти 20 лет в Гамбурге, где «Битлз» впервые обрели известность. Местные судьи согласились с доводами адвокатов Оно, что тот использовал ее имя и личность без законного разрешения.

Читайте нас также:
#пиво
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео