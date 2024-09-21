Латышский язык чаще всего используется в формальном публичном общении в государственных и местных органах власти, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и на работе. Аналогично, латышский язык чаще всего используется в неформальном общении на улице, в кругу семьи и друзей.

Опрос показывает, что люди чаще всего на вопрос, заданный по-латышски, получают ответ на латышском языке. Вторым по частоте использования языком при ответе на вопрос на латышском является русский. В то же время при общении с незнакомыми людьми и в учебных заведениях английский язык используется чаще, чем в других ситуациях общения.

В то же время было обнаружено, что люди русской национальности на заданный по-латышски вопрос реже получают ответ на латышском языке. Например, в государственных и муниципальных учреждениях 58,4% русскоязычных респондентов получали ответ на латышском языке, в то время как латыши получали ответ на латышском языке в 95,7% случаев.

В образовательных учреждениях на латышском языке отвечают русскоязычным в 53,8% случаев, в учреждениях здравоохранения - 48,2%.

Еще меньше по-латышски отвечают русским при общении на улице и в магазинах, а также при разговоре с незнакомыми людьми в Латвии - 19,4% и 15,8% соответственно.

Результаты показывают, что чаще всего латышский ответ на вопрос, заданный на латышском языке, получали в Видземе, реже - в Риге и Латгале.

Если в общении используется другой язык, то чаще всего это русский. В то же время растет использование английского языка, особенно в социальных сетях, на работе во время собраний и встреч, с деловыми партнерами и клиентами, в учебных заведениях и при общении с незнакомыми людьми.

Молодые люди чаще общаются на английском языке, чем респонденты старшего возраста. Опрос также показывает снижение потребности в знании русского языка.

По мнению респондентов, к использованию латышского языка их подталкивает повседневное общение на латышском языке, личная мотивация, чувство принадлежности к стране и уважение к языку, а также латышская среда и другие факторы.

Респонденты других национальностей также отметили как важный фактор общение на работе и с коллегами. Отвечая на вопрос о том, что мешает изучению латышского языка, помимо личных трудностей в изучении языка и отсутствия мотивации, респонденты упомянули такие факторы, как наличие другой языковой среды, языковая политика, опоздавшие решения и принудительное обучение.

По мнению респондентов, новые иммигранты в Латвии должны выучить государственный язык в течение одного-двух лет. Менее 10% респондентов ответили, что они должны выучить государственный язык за три и более лет. Однако 1,3% респондентов считают, что учить латышский язык не нужно. 9% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В семье 62,2% респондентов говорят на латышском языке, а 36,2% используют русский язык в качестве разговорного.

Латышский язык указали как родной 86,3% жителей Видземе и 43,1% респондентов в Латгале.

Из тех респондентов, для которых латышский язык не является родным, 41,1% хорошо владеют латышским языком. 18,2% респондентов считают латышский язык трудным, а 1,6% не знают латышского языка.

Наиболее хорошо владеют латышским языком респонденты в возрасте 44 лет и моложе, респонденты с высшим образованием и высоким доходом, а также респонденты, работающие в государственном секторе.

В опросе приняли участие 1113 респондентов в возрасте от 15 до 75 лет. 59,8% респондентов были латышами, 29,8% - русскими, а 10,4% указали другую национальность.

Опрос проводился центром изучения общественного мнения "SKDS" с сентября по октябрь 2023 года по заказу АЛЯ.