Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии нищих меньше, чем во Франции: Евросоюз пересчитал латвийских бедняков 3 2133

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии нищих меньше, чем во Франции: Евросоюз пересчитал латвийских бедняков

В Латвии по-настоящему бедных людей меньше, чем в Германии, Франции и Испании. Такое утверждение может нас удивить, но соответствующие данные недавно опубликовал Евросоюз. Кого в ЕС считают действительно малоимущим?

На днях Евростат опубликовал исследование о части населения, которое подвержено «серьезным материальным и социальным лишениям». Определим сразу – речь идет о сильно бедных, по европейским представлениям, конечно, людях. Ранее обнародовались данные по людям, которые согласно европейской терминологии «находятся под угрозой бедности или социальной изоляции». Эти жители – просто бедные.

Судя по всему, информация о «серьезных лишенцах» обнародована впервые, так как представлены лишь данные за 2023 год. За предыдущие годы никакой информации на сайте Евростата нет, тогда как по простым бедным и изолированным – данных за предыдущие годы сколько угодно.

Так вот, Евростат обнаружил, что в Латвии по-настоящему бедных людей 6,2% от населения, что даже ниже среднего уровня по ЕС (6,8%). Больше бедных, чем в Латвии, в таких государствах, как Франция (6,6%), Германия (6,9%), Словакия (7%), Испания (9%), Венгрия (10,4%), Греция (13,5%), Болгария (18%) и Румыния (19,8%).

Меньше всего лишенцев в Словении (2%), на Кипре (2,4%), в Эстонии (2,5%), Люксембурге (2,5%), Швеции (2,5%). В Литве бедняков – 6,1%.

×
Читайте нас также:
#бедность
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео