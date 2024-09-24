В Латвии по-настоящему бедных людей меньше, чем в Германии, Франции и Испании. Такое утверждение может нас удивить, но соответствующие данные недавно опубликовал Евросоюз. Кого в ЕС считают действительно малоимущим?

На днях Евростат опубликовал исследование о части населения, которое подвержено «серьезным материальным и социальным лишениям». Определим сразу – речь идет о сильно бедных, по европейским представлениям, конечно, людях. Ранее обнародовались данные по людям, которые согласно европейской терминологии «находятся под угрозой бедности или социальной изоляции». Эти жители – просто бедные.

Судя по всему, информация о «серьезных лишенцах» обнародована впервые, так как представлены лишь данные за 2023 год. За предыдущие годы никакой информации на сайте Евростата нет, тогда как по простым бедным и изолированным – данных за предыдущие годы сколько угодно.

Так вот, Евростат обнаружил, что в Латвии по-настоящему бедных людей 6,2% от населения, что даже ниже среднего уровня по ЕС (6,8%). Больше бедных, чем в Латвии, в таких государствах, как Франция (6,6%), Германия (6,9%), Словакия (7%), Испания (9%), Венгрия (10,4%), Греция (13,5%), Болгария (18%) и Румыния (19,8%).

Меньше всего лишенцев в Словении (2%), на Кипре (2,4%), в Эстонии (2,5%), Люксембурге (2,5%), Швеции (2,5%). В Литве бедняков – 6,1%.