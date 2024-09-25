Рижанка Элина — мама четырехлетнего сына Лукаса, c которым часто ходит по магазинам. Во время одного из таких походов она посетила магазин «Rimi» в Риге. Визит закончился на не слишком приятной ноте, передает Bez Tabu.

Когда поход по магазинам был уже почти окончен, сын Элины сообщил, что хочет в туалет. Именно в этом магазине нет удобств для покупателей, а сотрудники запретили пользоваться своим туалетом, что крайне удивило мать.

Как только ребенок заявил, что хочет в туалет, Элина тут же обратилась к сотрудникам «Rimi» с просьбой воспользоваться их туалетом, но те ответили, что это невозможно.

В магазине есть и другие коммерсанты – Элина также обратилась за помощью в аптеку, где ей также было отказано. Ничего не оставалось, как выйти с ребенком на улицу и справлять нужду у магазина.

Сотрудники магазина «Rimi» не проинструктированы, как действовать в ситуациях, когда маленькие покупатели хотят посетить удобства – каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально, однако следует учитывать, что туалет находится в складских помещениях, которые потенциально опасны для детей, поэтому ими также не могут воспользоваться покупатели.

Однако представитель «Rimi» неоднократно подчеркивает, что каждый случай следует рассматривать индивидуально и бывают ситуации, когда сотрудники сопровождают покупателя и разрешают пользоваться объектом.