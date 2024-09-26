«Однажды вечером в будний день мы решили пойти отдохнуть в развлекательный центр «O' Learys», который находится в рижском торговом центре, но этот опыт неприятно удивил!», — пишет на «Доске жалоб» Синтия.

«Бесчисленные телеэкраны развлекательной площадки отображают информацию на русском языке, и помимо всего этого - происходит публичное мероприятие, где ведущий мероприятия говорит в микрофон на полную громкость по-русски.

Тогда возник вопрос, почему я должна это слушать + читать меню и прочую информацию на русском языке на экранах телевизоров? Неужели никто не контролирует это?», - возмущается женщина.

В комментариях под публикацией можно найти разные мнения.

«Почему в Европе должен быть русский язык? Латышский и английский, если для туристов. Сколько можно суетиться по поводу этих русских!», - написал один из пользователей.

«Не сильно понял про «должна слушать, читать и т. д.», не хочешь – не смотри и не читай. Было бы проблемой, если бы информация не была доступна на латышском языке, но я несколько раз был в ресторане «O'Learys», и информация на латышском языке точно есть», - указал другой.

«Прочитав комментарий, я так и не поняла, чем именно так расстроена Синтия, ведь каждый четверг действительно проводится закрытое мероприятие, представляющее собой интеллектуальную игру. Принимая разнообразие людей, я допускаю, что кого-то может раздражать факт, что у других есть интеллектуальная способность участвовать в этой игре. Мне не хотелось бы думать, что Синтия принадлежит к такому типу людей. По поводу способностей, не понимаю, почему нужно читать меню на русском, а не на латышском, нажимая волшебную кнопку на экране с выбором языка. Я также подумала, что частное мероприятие на другом языке, например – японском, тоже «неприятно удивит» заявителя», - отметил третий.

«Это язык государства-агрессора. Язык оккупантов Латвии. Несправедливо сравнивать с японцами!», - считает еще один.