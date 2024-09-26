Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Почему я должна это видеть и слышать?!» - женщина возмущена после посещения рижского т/ц 3 4122

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Почему я должна это видеть и слышать?!» - женщина возмущена после посещения рижского т/ц

«Однажды вечером в будний день мы решили пойти отдохнуть в развлекательный центр «O' Learys», который находится в рижском торговом центре, но этот опыт неприятно удивил!», — пишет на «Доске жалоб» Синтия.

«Бесчисленные телеэкраны развлекательной площадки отображают информацию на русском языке, и помимо всего этого - происходит публичное мероприятие, где ведущий мероприятия говорит в микрофон на полную громкость по-русски.

Тогда возник вопрос, почему я должна это слушать + читать меню и прочую информацию на русском языке на экранах телевизоров? Неужели никто не контролирует это?», - возмущается женщина.

В комментариях под публикацией можно найти разные мнения.

«Почему в Европе должен быть русский язык? Латышский и английский, если для туристов. Сколько можно суетиться по поводу этих русских!», - написал один из пользователей.

«Не сильно понял про «должна слушать, читать и т. д.», не хочешь – не смотри и не читай. Было бы проблемой, если бы информация не была доступна на латышском языке, но я несколько раз был в ресторане «O'Learys», и информация на латышском языке точно есть», - указал другой.

«Прочитав комментарий, я так и не поняла, чем именно так расстроена Синтия, ведь каждый четверг действительно проводится закрытое мероприятие, представляющее собой интеллектуальную игру. Принимая разнообразие людей, я допускаю, что кого-то может раздражать факт, что у других есть интеллектуальная способность участвовать в этой игре. Мне не хотелось бы думать, что Синтия принадлежит к такому типу людей. По поводу способностей, не понимаю, почему нужно читать меню на русском, а не на латышском, нажимая волшебную кнопку на экране с выбором языка. Я также подумала, что частное мероприятие на другом языке, например – японском, тоже «неприятно удивит» заявителя», - отметил третий.

«Это язык государства-агрессора. Язык оккупантов Латвии. Несправедливо сравнивать с японцами!», - считает еще один.

×
Читайте нас также:
#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
23
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео