Сокращение числа бригад и новый принцип госпитализации: в Латвии сокращают бюджет СНМП

Дата публикации: 27.09.2024
Бюджет Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) следующего года предусматривает сокращение расходов на 1,6 млн евро, и по этой и другим причинам служба внесет изменения в организацию работы, например, планируется сократить количество бригад в ночное время и ввести новый принцип госпитализации, сообщили в службе.

Директор СНМП Лиене Ципуле отмечает, что, хотя в настоящее время инвестиций в развитие недостаточно, в службе видно, что возможности для повышения эффективности еще есть.

Системные изменения в секторе здравоохранения также служат оправданием изменений в организации работы СНМП. В планах Минздрава организовать транспортировку больных в больницы скорой медицинской помощи путем введения нового принципа госпитализации - в первую очередь доставлять пациентов в ближайшую больницу, сообщили в СНМП.

«Это будет означать, что наши команды смогут преодолевать более короткие расстояния до больниц с пациентами и могут позволить службе оставаться оперативно реагирующей даже с помощью меньшего количества ресурсов», — говорит Ципуле.

Изменения в организации работы бригад будут оцениваться с учетом комплекса различных критериев, в том числе территориального охвата бригадной сети, обеспеченности бригадами на численность населения, демографических данных, плотности населения на территориях и внутреннего перемещения в стране, интенсивности звонков в разное время суток, а также сети больниц. Одним из анализируемых и сопоставимых показателей эффективности является обеспеченность бригадами населения в Латвии, а также международная практика.

В настоящее время в Латвии имеется одна бригада в среднем на 9,5 тыс. жителей, а в Литве и Эстонии планируется одна бригада на 13-18 тыс. жителей.

