Ясность по поводу передач на русском языке в новом общественном СМИ появится в середине следующего года, заявила член Совета по общественным электронным СМИ Санита Уплея-Егермане.

Напомним, Латвийское радио и Латвийское телевидение объединят в одну структуру.

"Правление нового СМИ во второй половине 2025 года должно представить концепцию нового подхода к содержанию на языках национальных меньшинств. Что означает, что ни в коем случае не идет речь о запрещении русского языка как такового. Как и никакого другого.

Надо смотреть на общие новые возможности — радио, телевидение, интернет-решения: какие группы мы хотим достичь и какова наша цель. Скорее всего, в 2026 году перемены будут. И они должны быть. Но пока рано говорить, какие именно", — сказала она.