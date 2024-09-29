Сильно рухнуло число студентов в Латвии за десять лет

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Сильно рухнуло число студентов в Латвии за десять лет
ФОТО: Global Look Press

Согласно отчету Министерства образования и науки Латвии о высшем образовании за 2023 год, по сравнению с 2005 годом количество студентов сократилось на 44%.

По данным Центрального статистического управления, в 2005 году в латвийских вузах обучалось 131 125 студентов — это был самый высокий показатель с 2000 года. После этого началось постепенное снижение числа обучающихся, особенно резкий спад был зафиксирован в период с 2009 по 2014 годы, когда число студентов уменьшилось на 17 975 человек.

Наибольшее сокращение произошло в тематической группе «Образование» — здесь количество студентов уменьшилось более чем в три раза. В 2005 году по этому направлению обучались 16 007 студентов, а к 2023 году их число снизилось до 4687 человек.

Также значительное снижение наблюдается в группе «Социальные науки, коммерция и право», где число студентов сократилось на 46 014 человек. В 2005 году по этому направлению обучались 71 049 студентов, а в 2023 году их осталось всего 25 035. Падение числа студентов затронуло и другие области, такие как «Гуманитарные науки и искусство» и «Инженерные науки, производство и строительство».

Однако в тематической группе «Здравоохранение и социальное обеспечение» число студентов удвоилось. В 2005 году по этому направлению обучались 6793 студента, а к 2023 году их количество увеличилось до 14 145 человек. Также наблюдается рост интереса к естественным наукам, математике и информационным технологиям.

Министерство образования объясняет общую тенденцию снижения числа студентов демографическими процессами. За период с 2005 по 2023 год население Латвии сократилось на 16%, а количество людей в возрасте от 20 до 39 лет уменьшилось на 29%.

Наибольшее количество зачисленных студентов было зарегистрировано в 2006 году — 45 047 человек. С тех пор это число снижалось, однако в 2023 году был зафиксирован самый значительный рост с 2022 года — на 2452 студента больше по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение связано со структурными изменениями, в результате которых уже обучающиеся студенты были вновь зачислены в новые учебные подразделения.

Самый большой выпуск студентов произошел в 2007 году, когда дипломы получили 26 752 человека. С 2010 года наблюдается постоянное снижение числа выпускников, однако в 2023 году их количество увеличилось на 637 по сравнению с предыдущим годом, что стало самым значительным ростом с 2018 года.

