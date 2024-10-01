«Хотел сводить своего сына-фаната «Minecraft» на интерактивное шоу «Minecraft vs Brawl Stars». Уже смотрим билеты – упс! Язык мероприятия: русский!», - пишет на «Доске жалоб» Мадара.

«Мероприятие состоится в центре АТТА 4 октября 2024 года. Почему разрешено проводить мероприятие на русском языке? Почему недоступны другие языки, особенно наш государственный язык? Так несправедливо. Конечно, мы не пойдем на шоу на русском языке.

Мой сын, которому семь лет, совершенно не понимает русский язык, а у меня же есть свои патриотические принципы!», - негодует она.