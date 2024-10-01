Представители более 30 стран соберутся в Риге на разговор о преступлениях РФ на Украине 1 1548

Дата публикации: 01.10.2024
LETA
Представители более 30 стран соберутся 24 октября в Риге на парламентский саммит международной Крымской платформы, цель которого - повысить понимание и поддержку международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили в пресс-службе Сейма.

Цель саммита - подчеркнуть глобальные последствия российской агрессии и пролить свет на преступления, совершенные агрессором.

"Борьба за независимость Украины и возвращение оккупированных территорий ведется не только на поле боя, но и дипломатическими средствами на международной арене. Мы были и будем с Украиной до победы. Латвия хорошо понимает, что значит жить под оккупацией иностранной державы, будучи на протяжении многих лет жертвой советской оккупации и репрессий", - сказала председатель Сейма Дайга Миериня.

Проведение саммита в Риге является частью всесторонней поддержки Украины со стороны Латвии и вкладом в укрепление основанного на правилах международного порядка, подчеркнули в парламенте. Саммит организован в тесном сотрудничестве с Верховной Радой Украины.

В рамках саммита запланирован ряд других мероприятий в поддержку Украины, в том числе дискуссии по вопросам прав человека, показ документального фильма "Правдивая история Крыма" и другие мероприятия.

Крымская платформа была создана в 2021 году как формат для координации и консультаций на уровне государств и правительств, парламентов, министров иностранных дел и экспертов. Предыдущие парламентские саммиты платформы прошли в Загребе и Праге.

