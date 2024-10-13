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Запретить! В Латвии начали сбор подписей против соцсети «Twitter» или «X» 2

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2024
BB.LV
Запретить! В Латвии начали сбор подписей против соцсети «Twitter» или «X»
ФОТО: Youtube

На портале инициатив "Manabalss" начался сбор подписей за ограничение или запрет работы в Латвии платформы "Twitter", также известной как "X".

Инициатором указан Гвидо Оскар Грава. Он утверждает, что в последнее время все чаще в различных зарубежных новостных СМИ появляется информация о роли "X" в распространении дезинформационных кампаний и лжи, в том числе и со стороны самого владельца "X" Илона Маска. Грава поясняет, что, по мнению Маска, Европейский Союз (ЕС) выступает "против свободы слова и выражения", и такие заявления стали типичной риторикой Маска.

Кроме того, Грава указывает, что "X" не адаптировался к требованиям Акта о цифровых услугах.

Грава призывает латвийское общество, Сейм и Национальный совет по электронным средствам массовой информации оценить соответствие "X" интересам Латвии, его основной идее и смыслу как социальной сети.

Он считает, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию в Европе, Латвия должна стать примером в реализации таких ограничений. "Это послужит примером для других стран ЕС," выражает мнение Грава.

"Общество получит более качественную и чистую информационную среду, используя социальные сети и новостные медиа, где поток информации регулируется и проверяется людьми, а не искусственным интеллектом, который является "статус-кво" для "X"," отмечает представитель инициативы.

Также, по его мнению, необходимо мотивировать существующих пользователей "X" перейти на "Facebook", "Discord" и другие социальные сети, которые, по его мнению, выполняют обязательства Акта о цифровых услугах и служат интересам определенных целевых аудиторий.

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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    13-го октября

    Всё это под сказки про "коммунистический тоталитаризм".

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  • Д
    Дед
    13-го октября

    истиные демократы. А еще нужно железный занавес поставить, и интернет только латышский, а то взяли себе моду слушать, что правительство не желает. Только истинно демократическое правительство знает, какие памятники нужны людям, на каком языке говорить и учить детей, кому и когда платить пенсии.

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