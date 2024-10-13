Запретить! В Латвии начали сбор подписей против соцсети «Twitter» или «X»

На портале инициатив "Manabalss" начался сбор подписей за ограничение или запрет работы в Латвии платформы "Twitter", также известной как "X".

Инициатором указан Гвидо Оскар Грава. Он утверждает, что в последнее время все чаще в различных зарубежных новостных СМИ появляется информация о роли "X" в распространении дезинформационных кампаний и лжи, в том числе и со стороны самого владельца "X" Илона Маска. Грава поясняет, что, по мнению Маска, Европейский Союз (ЕС) выступает "против свободы слова и выражения", и такие заявления стали типичной риторикой Маска.

Кроме того, Грава указывает, что "X" не адаптировался к требованиям Акта о цифровых услугах.

Грава призывает латвийское общество, Сейм и Национальный совет по электронным средствам массовой информации оценить соответствие "X" интересам Латвии, его основной идее и смыслу как социальной сети.

Он считает, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию в Европе, Латвия должна стать примером в реализации таких ограничений. "Это послужит примером для других стран ЕС," выражает мнение Грава.

"Общество получит более качественную и чистую информационную среду, используя социальные сети и новостные медиа, где поток информации регулируется и проверяется людьми, а не искусственным интеллектом, который является "статус-кво" для "X"," отмечает представитель инициативы.

Также, по его мнению, необходимо мотивировать существующих пользователей "X" перейти на "Facebook", "Discord" и другие социальные сети, которые, по его мнению, выполняют обязательства Акта о цифровых услугах и служат интересам определенных целевых аудиторий.