Таблетки на выброс: жители Латвии сдают тонны ненужных лекарств

Все больше жителей Латвии цивилизованно утилизируют медикаменты, не пригодные к использованию. А именно – не выкидывая их вместе с бытовым мусором, сжигая или сливая в канализацию, а относят в аптеки, которые, в свою очередь, отправляют эти медикаменты на дальнейшую утилизацию.

Цифры и факты

В прошлом году в аптеки только этой сети было сдано почти семь тонн непригодных для использования медикаментов – на 948 килограммов (на 16%) больше, чем в 2022 году.

За девять месяцев текущего года было сдано 5673 килограмма медикаментов (на 12% больше, чем за соответствующий период прошлого года).

За последние пять лет количество сдаваемых в аптеки сети лекарств, более непригодных к использованию, увеличилось почти вдвое.

Лидерами в сдаче лекарств стали жители Риги, Марупе, Кекавы и Кулдиги, чуть менее, но тоже достаточно активно избавлялись от «балласта» в своих аптечках жители Юрмалы, Даугавпилса, Алуксне и других городов Латвии.

Не просто мусор!

Согласно разъяснению Государственного агентства лекарств (ZVA) медикамент нельзя использовать, если:

– у него закончился срок годности;

– он не хранился в надлежащих условиях;

– изменился его внешний вид, его запах или вкус;

– была испорчена упаковка;

– невозможно прочитать название лекарства.

Такие лекарства необходимо сдать в любую из тех аптек, где предлагается такая услуга – прием на утилизацию. Услуга эта, как правило, бесплатная – аптеки делают это в рамках корпоративной социальной ответственности.

Перед сдачей лекарство необходимо извлечь из внешней упаковки, а таблетки в табличках-блистерах, жидкости в бутылочках, баночках, ампулах, мази в тюбиках и т. д. – сложить отдельно в мешочки. Вытряхивать таблетки из блистеров не нужно! Если сдается поврежденный ртутный термометр, его необходимо поместить в пластмассовую емкость, чтобы случайно не разбить в ходе транспортировки.

Почему так важно утилизировать медпрепараты правильно?

Дело в том, что выброшенные просто так на свалку вместе с бытовыми отходами, пришедшие в негодность лекарства могут обнаружить животные или птицы, а «полакомившись», отравиться.

Если же отправлять в канализацию, то лекарства – точнее, их активные вещества, – рано или поздно попадают в почву и сточные воды, создавая химическое загрязнение; в результате, опять же, наносится серьезный вред растениям и живым организмам, вызывая у них гормональные изменения и мутации.

А затем – опосредованно – все это бумерангом возвращается к людям. Поэтому, проявляя сознательность в вопросе утилизации медикаментов, мы заботимся, в том числе, и о собственном здоровье, и здоровье своих близких.

Откуда эти тонны?

Надо сказать, что вопрос ПРАВИЛЬНОЙ утилизации лекарств поднимался неоднократно. И то, что сознательность населения растет, не может не радовать. Однако на этот раз наше внимание привлек несколько иной аспект – невероятно огромное количество лекарств, которые залеживаются в аптечках жителей Латвии, со временем приходя в негодность.

Как-то странно и нелогично получается: с одной стороны, лекарства в Латвии стоят дорого (некоторые просто ненормально дорого), с другой – тонны (!) неиспользованных и, соответственно, подлежащих утилизации медикаментов! Например, на сайте одной сети фигурировала и вовсе жуткая цифра: ее аптеки приняли в пошлом году аж 32 (!) тонны неиспользованных и пришедших в негодность лекарств!

Как понимать этот парадокс? Ведь люди – как минимум адекватные – не приобретают лекарства для того, чтобы продержать их в аптечке, а потом выбросить? И приобретают их, как правило, не просто так, а по рекомендации врача, причем в определенном количестве… Тогда получается, что приобретают – и не принимают? Или слишком много покупают? Или происходит какой-то «сбой» на этапе выписки лекарства? Или есть какие-то иные причины?

На нашу просьбу прокомментировать природу этого явления в Минздраве ответили, что вопрос явно не по адресу, поскольку он находится в плоскости взаимоотношений врача и пациента. В свою очередь, на другой наш вопрос – сколько в общей сложности в Латвии утилизируется лекарств в течение года – в ZVA сообщили, что в обязанности Агентства обобщение подобных данных не входит, соответственно, их в Агентстве нет; аптеки утилизируют лекарства по собственной инициативе.

Попытки найти информацию конкретно по Латвии на просторах интернета также не привели к желаемому результату: на сайтах аптечных сетей указывались лишь адреса аптек, куда можно сдать залежавшиеся медикаменты, указывалось, в каком виде их нужно приносить. Похоже, в Латвии до сих пор на официальном уровне как-то особо не задумывались, почему в домохозяйствах образуются тонны лекарств, которые впоследствии станут фармацевтическими отходами, и что необходимо предпринимать, чтобы как-то снизить их количество.

А вот в других странах, как оказалось, этим вопросом заинтересовались уже давно. Причины, почему люди приобретают лекарства, которые впоследствии им не пригодились и пролежали в домашней аптечке, пока не пришли в негодность, выяснялись в ходе соответствующих опросов населения. Среди самых распространенных ответов были такие:

лекарства остались после прохождения курса лечения;

купленный препарат пришлось менять на альтернативный, поскольку возникли негативные «побочки»; в результате препарат так и остался лежать невостребованным, поскольку вернуть его в аптеку было уже нельзя;

купил на всякий случай, чтобы лекарство было в аптечке, но, к счастью, не понадобилось (касалось преимущественно безрецептурных лекарств – противовоспалительных, обезболивающих и др.);

купил и забыл;

оставил на всякий случай – вдруг пригодятся;

купил минимальную упаковку – но все равно там оказалось больше таблеток, чем мне было нужно.

...Чаще всего «залеживались» в домашних аптечках безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки, меньше – рецептурные препараты.

Специалисты советуют

Не покупать их больше, чем необходимо; человеку, страдающему хроническими заболеваниями, стоит иметь запас необходимых препаратов примерно на месяц.

При покупке обращать внимание на срок годности.

Обязательно соблюдать указанные в инструкции условия хранения.

Но, может быть, есть и другие методы, чтобы лекарства, купленные зачастую за немалые деньги, впоследствии тоннами не переходили в разряд отходов?

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