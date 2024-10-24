Baltijas balss logotype

Исследование показало, сколько людей будет жить в Латвии к 2070-му году 1

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Исследование показало, сколько людей будет жить в Латвии к 2070-му году

По прогнозам статистического бюро Европейского союза (ЕС) "Eurostat", население Латвии продолжит сокращаться и в период с 2022 по 2070 год уменьшится на треть или до 1,3 миллиона человек, говорится в информационном докладе о демографической ситуации в стране, подготовленном Министерством благосостояния.

Демографическая ситуация в основном характеризуется снижением рождаемости и увеличением продолжительности жизни. В докладе делается вывод, что демографическая ситуация в Латвии в настоящее время характеризуется отрицательным естественным приростом населения. Также наблюдается увеличение продолжительности жизни, что способствует старению населения и росту демографического бремени.

Естественный прирост населения является отрицательным с 1991 года и достиг своего максимального отрицательного уровня в 2021 году.

Сальдо миграции, или разница между прибывающим (иммиграция) и выбывающим (эмиграция) населением, отрицательная с 1989 года. Два года назад было зафиксировано положительное сальдо миграции, в основном за счет приезда украинских беженцев.

С 1993 года доля населения старше трудоспособного возраста превышает долю детей и подростков. Это означает, что в будущем численность населения трудоспособного возраста будет еще меньше, а демографическое давление возрастет, заключает Минблаг. В докладе отмечается, что на сокращение численности населения трудоспособного возраста в Латвии значительное влияние оказала миграция, которая продолжит увеличивать нагрузку на систему социального обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому ожидается значительный рост спроса на услуги здравоохранения и долгосрочного ухода.

С 1990 года в Латвии не достигается коэффициент воспроизводства населения, необходимый для "нормального замещения поколений". В прошлом году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1 464 или 9,2% меньше, чем в 2022 году, и на 2 930 или 16,8% меньше, чем в 2021 году. Коэффициент рождаемости снижается ускоренными темпами и является самым низким за последнее столетие, говорится в докладе.

Кроме того, по данным министерства, в Латвии увеличивается средний возраст как матери, так и отца новорожденного. В прошлом году средний возраст матери составлял 30,4 года. Средний возраст при рождении первого ребенка составил 28 лет, а при рождении второго - 31,2 года. В прошлом году большинство детей родилось у отцов в возрасте 32 лет.

В целом, по сравнению с другими странами ЕС, дети в Латвии рождаются у матерей в более молодом возрасте, сообщает министерство. Хотя число рождений уменьшается, в последние годы растет доля детей, которые стали третьим или четвертым ребенком в семье.

Однако сокращение числа женщин детородного возраста - негативная тенденция, которая может отрицательно сказаться на экономической ситуации. Это может привести к тому, что в период экономического роста абсолютное число рождений может не увеличиться из-за сокращения числа женщин детородного возраста.

По прогнозам"Eurostat", к 2070 году средняя продолжительность жизни мужчин в Латвии увеличится до 82,5 лет, что на 12 лет больше, чем прогнозируемая средняя продолжительность жизни в 2022 году. В тот же период ожидаемая продолжительность жизни женщин увеличится с 79,8 до 88,4 лет.

По мере старения населения малому числу работников придется покрывать пенсионные расходы большого числа пенсионеров, а также потребности в здравоохранении и долгосрочном уходе. Поэтому на уровне ЕС подчеркивается необходимость максимально использовать потенциал рабочей силы для решения проблем стареющего населения и повышения глобальной конкуренции, говорится в сообщении министерства.

В докладе отмечается, что для улучшения демографической ситуации необходимо улучшить доступ к жилью и услугам по уходу за детьми, предоставить медицинские услуги и другие инструменты физической и финансовой поддержки наряду с социальной, психологической и информационной поддержкой. Приоритетной задачей также является увеличение продолжительности экономически активной и здоровой жизни.

Планируется провести несколько социальных кампаний, направленных на создание положительного образа многодетных семей, пропагандирующих убеждение, что "семья с детьми приносит радость". Министерство планирует "уменьшить стереотипы и негативный фон" о дороговизне рождения детей, трудностях воспитания детей, сложных родах, невозможности совмещать карьеру, образование и благосостояние.

Министерство также подчеркивает потенциал реэмиграции для улучшения демографической ситуации, признавая необходимость информационной поддержки и активного сотрудничества с диаспорой.

#демография
3
2

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    24-го октября

    Уже сейчас не более миллиона человек.

    11
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео