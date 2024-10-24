Исследование показало, сколько людей будет жить в Латвии к 2070-му году

По прогнозам статистического бюро Европейского союза (ЕС) "Eurostat", население Латвии продолжит сокращаться и в период с 2022 по 2070 год уменьшится на треть или до 1,3 миллиона человек, говорится в информационном докладе о демографической ситуации в стране, подготовленном Министерством благосостояния.

Демографическая ситуация в основном характеризуется снижением рождаемости и увеличением продолжительности жизни. В докладе делается вывод, что демографическая ситуация в Латвии в настоящее время характеризуется отрицательным естественным приростом населения. Также наблюдается увеличение продолжительности жизни, что способствует старению населения и росту демографического бремени.

Естественный прирост населения является отрицательным с 1991 года и достиг своего максимального отрицательного уровня в 2021 году.

Сальдо миграции, или разница между прибывающим (иммиграция) и выбывающим (эмиграция) населением, отрицательная с 1989 года. Два года назад было зафиксировано положительное сальдо миграции, в основном за счет приезда украинских беженцев.

С 1993 года доля населения старше трудоспособного возраста превышает долю детей и подростков. Это означает, что в будущем численность населения трудоспособного возраста будет еще меньше, а демографическое давление возрастет, заключает Минблаг. В докладе отмечается, что на сокращение численности населения трудоспособного возраста в Латвии значительное влияние оказала миграция, которая продолжит увеличивать нагрузку на систему социального обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому ожидается значительный рост спроса на услуги здравоохранения и долгосрочного ухода.

С 1990 года в Латвии не достигается коэффициент воспроизводства населения, необходимый для "нормального замещения поколений". В прошлом году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1 464 или 9,2% меньше, чем в 2022 году, и на 2 930 или 16,8% меньше, чем в 2021 году. Коэффициент рождаемости снижается ускоренными темпами и является самым низким за последнее столетие, говорится в докладе.

Кроме того, по данным министерства, в Латвии увеличивается средний возраст как матери, так и отца новорожденного. В прошлом году средний возраст матери составлял 30,4 года. Средний возраст при рождении первого ребенка составил 28 лет, а при рождении второго - 31,2 года. В прошлом году большинство детей родилось у отцов в возрасте 32 лет.

В целом, по сравнению с другими странами ЕС, дети в Латвии рождаются у матерей в более молодом возрасте, сообщает министерство. Хотя число рождений уменьшается, в последние годы растет доля детей, которые стали третьим или четвертым ребенком в семье.

Однако сокращение числа женщин детородного возраста - негативная тенденция, которая может отрицательно сказаться на экономической ситуации. Это может привести к тому, что в период экономического роста абсолютное число рождений может не увеличиться из-за сокращения числа женщин детородного возраста.

По прогнозам"Eurostat", к 2070 году средняя продолжительность жизни мужчин в Латвии увеличится до 82,5 лет, что на 12 лет больше, чем прогнозируемая средняя продолжительность жизни в 2022 году. В тот же период ожидаемая продолжительность жизни женщин увеличится с 79,8 до 88,4 лет.

По мере старения населения малому числу работников придется покрывать пенсионные расходы большого числа пенсионеров, а также потребности в здравоохранении и долгосрочном уходе. Поэтому на уровне ЕС подчеркивается необходимость максимально использовать потенциал рабочей силы для решения проблем стареющего населения и повышения глобальной конкуренции, говорится в сообщении министерства.

В докладе отмечается, что для улучшения демографической ситуации необходимо улучшить доступ к жилью и услугам по уходу за детьми, предоставить медицинские услуги и другие инструменты физической и финансовой поддержки наряду с социальной, психологической и информационной поддержкой. Приоритетной задачей также является увеличение продолжительности экономически активной и здоровой жизни.

Планируется провести несколько социальных кампаний, направленных на создание положительного образа многодетных семей, пропагандирующих убеждение, что "семья с детьми приносит радость". Министерство планирует "уменьшить стереотипы и негативный фон" о дороговизне рождения детей, трудностях воспитания детей, сложных родах, невозможности совмещать карьеру, образование и благосостояние.

Министерство также подчеркивает потенциал реэмиграции для улучшения демографической ситуации, признавая необходимость информационной поддержки и активного сотрудничества с диаспорой.