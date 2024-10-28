Гражданин Латвии Алексеев объявлен в розыск после неявки в суд

Курземский районный суд в Вентспилс объявил в розыск активиста, гражданина Латвии Юрия Алексеева после того, как он не явился на судебное заседание, сообщили агентству ЛЕТА в судебной администрации.

До сих пор Алексеев выполнял свои процессуальные обязанности и присутствовал на всех судебных заседаниях, но 28 октября не явился на заседание. Как сообщили в судебной администрации, 23 сентября 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) отменила наложенные на Алексеева меры пресечения, в том числе запрет на выезд из страны без разрешения лица, ведущего производство, поскольку истек максимальный срок для применения мер безопасности.

Судья Курземского районного суда Гуна Тройка заявила, что суд признал неявку подсудимого Алексеева на судебное заседание неоправданной и вынес постановление о применении меры процессуального принуждения. Рассмотрение дела было отложено до 4 ноября текущего года, когда суд, получив информацию, примет решение о дальнейшем ходе дела.

В своей публикации в соцсети "Facebook" Алексеев сообщил, что в субботу, 26 октября, покинул Латвию и отправился в Беларусь, где планирует просить политического убежища.

Алексеев и неграждане Латвии Дмитрий Сустретов и Петр Погородний обвиняются по делу о деятельности сайта "imhoclub.lv".

В прокуратуре ранее сообщили, что по инициативе двух обвиняемых был начат проект, в рамках которого было основано общество и разработан сайт, создание, развитие и обслуживание которого финансировалось фондами, находящимися в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Прокуратура считает, что истинной целью сайта были меры меры информационного воздействия в информационном пространстве Латвии, а именно создание контента, связанного с распространением пропаганды и дезинформации, с целью помочь России укрепить свое влияние в Латвии.

В период с 2016 по 2018 год обвиняемые в составе организованной группы обеспечивали развитие проекта, привлечение финансирования, налаживали контакты с российским руководством и должностными лицами фондов. Содержание сайта создавалось обвиняемыми в соответствии с инструкциями упомянутых фондов.

За эти действия участники группы получали вознаграждение. В период с 2016 по 2018 год обвиняемые разместили на сайте не менее 1016 публикаций.

Одно из вышеупомянутых лиц также обвиняется в публичном прославлении и оправдании совершенного СССР преступления против человечности - депортации.

Пардаугавский суд Риги ранее приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы и одному году испытательного срока по другому делу - за разжигание ненависти, незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и распространение детской порнографии. После апелляции Рижский краевой суд сократил срок заключения Алексеева до одного года и одного месяца. Приговор был обжалован в Верховном суде.