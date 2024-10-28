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Rail Baltica: пока денег может хватить только на одну колею 2

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Rail Baltica: пока денег может хватить только на одну колею

Министерство сообщений подсчитало общие минимальные затраты на весь проект именно для Латвии.

Итак, сегодня министерство сообщений внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно). Также в докладе говорится, что на реализацию базового соединения, то есть от эстонской границы по территории Латвии и до литовской границы, - необходимо минимум иметь 4 миллиарда 549 миллионов. Из них пока удалось привлечь 791 миллион, из которых львиная доля - средства Евросоюза. Таким образом, еще необходимо будет получить из Брюсселя с небольшим софинансированием Латвии, - еще 3 миллиарда 758 миллионов евро. Если же прибавить к этим затратам еще и затраты на реализацию рижской части проекта века, то есть соединение базовой трассы с Рижской международной центральной станцией и ответвлением в аэропорт "Рига", то тогда общие затраты составят минимум 6 миллиардов 481 миллион евро. Нетрудно подсчитать, что рижская ветка вместе с созданием 4-ых региональных станций и центра обслуживания в Латвии, "потянет" на 1 миллиард 932 миллиона евро. При этом эти почти 2 миллиарда Латвии придеться изыскать самой - Брюссель на эти цели выделять деньги не будет.

Где же взять минимум почти 2 миллиарда? В минсообщений предлагают перераспределить средства фонда оздоровления и устойчивости экономики ЕС (пандемийный фонд) и часть средств фонда кахезии (семилетний фонд ЕС), а также привлечь частных инвесторов.

В докладе минсообщений обращается внимание на те риски, которые могут ждать Латвию в случае отказа от реализации проекта - придеться возвращать сотни миллионов евро...

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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1

Комментарии (2)

  • А
    Андрюха
    28-го октября

    А на шпалы?Кто даст деньги на шпалы😭

    13
    1
  • Гений Разума
    Гений Разума
    28-го октября

    Лучше одну рельсу уложить и всё успешно завершить, лет через 30 вторую проложить.

    14
    2

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