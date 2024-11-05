У государства нет денег на учебники 2 1134

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2024
LETA
Изображение к статье: У государства нет денег на учебники
ФОТО: Unsplash.com

Для покупки учебных пособий из бюджета выделяется 35,17 евро на одного учащегося, и этой суммы хорошо если хватает для приобретения комплекта материалов для одного предмета, пишет Diena.

Самоуправлениям приходится выделять значительные суммы, чтобы обеспечить все необходимое для учебного процесса - от нескольких тысяч до сотен тысяч евро. Это часто приводит к тому, что учителя вынуждены делать копии учебных материалов или просить родителей их купить.

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за увеличение государственной дотации, чтобы школы могли купить все необходимые учебные материалы.

В ходе опросов 76% учителей заявили, что школам необходимо дополнительное финансирование для покупки учебных пособий. В этом году государство выделило на эти цели 9,4 млн евро, из них 2,8 млн евро предназначены для цифровых учебных пособий. В 2025 году бюджет учебных пособий останется прежним - дополнительно выделено только 50 000 евро для перехода на преподавание на государственном языке.

"Это слишком мало, что негативно сказывается и на качестве обучения учащихся, и на работе учителей", - заявляют авторы инициативы, призывая создать систему, когда учителя не будут вынуждены просить родителей покупать учебные пособия.

Они также приводят расчеты Латвийской конфедерации работодателей, согласно которым для покрытия расходов на приобретение учебных пособий необходимо дополнительно 14 млн евро в год.

#образование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
