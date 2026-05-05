Розничная торговля в Латвии продолжила рост, однако затягивание кризиса на Ближнем Востоке может затормозить этот процесс, предупреждают экономисты.

Не время тратить деньги

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– Март, как и весь первый квартал, подтверждает уверенное восстановление потребления. Похожие тенденции наблюдаются и в Литве и Эстонии, однако в других странах ситуация менее благоприятная — в Германии и Швеции потребление сдерживается пессимистическими настроениями на фоне неопределённости.

Такие риски начинают формироваться и в Латвии, что может вернуть осторожность в расходах. Рост цен на энергоресурсы и общая инфляции не останется без последствий и приведёт к корректировке потребления. В то же время, если сохранится рост реальных зарплат и в ближайшее время возобновится работа Ормузского пролива, влияние будет ограниченным, и потребление продолжит расти. Если же в ближайшие месяцы соглашение между Ираном и США достигнуто не будет, негативное влияние неопределённости и роста цен на энергоресурсы будет накапливаться, сдерживая экономический рост.

Откладывают крупные покупки

Карлис Пургайлис, экономист:

– Рост розничной торговли в марте продолжил замедляться, хотя остается выше прошлогоднего уровня. Несмотря на увеличение оборота по сравнению с 2025 годом, темпы роста снижаются, и в апреле и ближайшие месяцы существенных улучшений не ожидается.

Наибольший рост оборота в марте наблюдался в сезонно активных категориях — товарах для культуры, отдыха и спорта (+12,4%), а также в сегментах ИКТ-оборудования (+11,8%) и строительных товаров (+11,4%).

Наибольшее снижение оборота зафиксировано в сфере продаж книг, прессы и канцелярских товаров, а также на рынках и в торговле подержанными товарами — на 6-10,1%.

С начала года также наблюдается снижение индекса потребительского доверия, что указывает на более осторожное поведение домохозяйств и склонность откладывать крупные покупки.

Динамика цен на энергоносители остается ключевым фактором. Если в начале марта наблюдался резкий рост цен на нефть с последующим небольшим снижением в апреле, то к концу месяца цены вновь превысили 100 долларов за баррель. Основной причиной стала геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, увеличившая транспортные и логистические расходы и впоследствии повлиявшая на цены товаров и услуг.

Летом инфляция в Латвии может приблизиться к 5% или превысить этот уровень, особенно при сохранении высоких цен на энергоресурсы. В отдельных сегментах розничной торговли это может привести к снижению продаж в сопоставимых ценах из-за снижения покупательной способности населения.

Куда улетят туристы

Дайна Паула, экономист Банка Латвии:

– Несмотря на геополитические потрясения, в марте оптимизм участников экономики Латвии вырос, при этом немного увеличились и темпы годового роста депозитов домохозяйств.

Данные по карточным платежам и уровень инфляции свидетельствуют о небольшом росте реальных расходов в годовом выражении, однако это в большей степени поддержало других поставщиков услуг, чем розничную торговлю. Уже в марте существенно вырос вклад цен на топливо в инфляцию, а удорожание энергии вынуждает авиакомпании пересматривать свою активность.

Свои планы на этот сезон могут пересмотреть и туристы — как направления, так и расстояния и продолжительность поездок. Хотя маловероятно, что те, кто планировал поездки на Ближний Восток, направят свой туристический бюджет, например, в страны Балтии, поддержав тем самым розничную торговлю в Латвии. В то же время рост цен на топливо и нестабильность авиаперелетов могут, напротив, стимулировать выбор более близких направлений, в том числе поездок по Латвии.

СТАТИСТИКА

В марте 2026 года оборот розничной торговли в Латвии вырос на 3,9% по сравнению с мартом 2025 года, сообщил ЦСУ.

Продажи продуктов питания увеличились на 1,1%, непродовольственных товаров (без учёта топлива) — на 5,4%, а автомобильного топлива — на 4,8%.