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Падение рождаемости – уже не кризис, а метод экономии? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2024
grani.lv
Падение рождаемости – уже не кризис, а метод экономии?

В конце октября после долгих дебатов Сейм утвердил в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год.

52 депутата проголосовали за принятие госбюджета и обязательные законопроекты, 39 – против. Ожидается, что законопроект «О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы» и 31 сопутствующий законопроект будут рассмотрены Сеймом в окончательном чтении 4 декабря. Однако пользователи соцсетей уже сейчас возмущены отдельными статьями будущего госбюджета, – пишет LA.lv.

При планировании государственного бюджета правительство учло тот факт, что рождаемость в стране продолжит снижаться, что также приведет к сокращению числа людей, получающих пособия по беременности и родам. А это, в свою очередь, позволит сэкономить в следующем году более 5 миллионов евро. По оценкам экспертов, в следующем году в Латвии родится около 12 000 детей.

По прогнозам правительства, число получателей пособий останется таким же в 2026 и 2027 годах – если предположить, что уровень рождаемости не сильно улучшится.

Такие расчеты вызвали возмущение в соцсетях, так как многие считают, что государство должно активно работать над улучшением поддержки семей, чтобы повысить рождаемость, а не тратить на другие нужды сэкономленные 5 миллионов.

Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, поделился постом в соцсети «X». А пользователи выразили свое возмущение.

«Наступил момент, когда вымирание нации уже не кризис, а экономия государственного бюджета. Усилия по преодолению демографического кризиса и отсутствие какой-либо политической дискуссии меня очень удивляют...»

«А что, если эти 5 миллионов направить на увеличение детских пособий в 2025 году на 2-го и 3-го ребенка?»

«Новость супер! В конце концов, этой статьи вообще не должно быть в бюджете. Давайте в Латвию будут приезжать уже выросшие дети».

«Нельзя пожелать более умного правительства. Только кто будет праздновать День Лачплесиса через 18 лет?»

«Латвии, видимо, не нужны дети! Население – самый ценный ресурс страны, но инсайдеры в латвийском правительстве этого не понимают. Они слепо подчиняются желаниям своих хозяев».

«Итак, не задумываясь о светлом будущем на родине, мы всей семьей, в которую входят трое детей (уже не налогоплательщиков в Латвии), приняли взвешенное и однозначно правильное решение в пользу будущей жизни в Швейцарии, где все устроено так, как должно быть. Плюс семейное государственное пособие в размере не менее 250 швейцарских франков (около 300 евро на ребенка), плюс средняя минимальная зарплата не менее 5000 швейцарских франков, даже для дворника. Мы даже не планируем возвращаться. Еще минус 5 человек в LV, навсегда. Среди моих знакомых происходит то же самое, каждая вторая - третья семья решила поступить так же».

«А дальше что? На чем будут экономить при следующем формировании бюджета? Начнут распродавать латвийское население на органы, чтобы правители могли поднять себе зарплаты?»

#демография
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    15-го ноября

    Кстати ( по закону), если эти 5 человек не сняли регистрацию в Латвии, то обязаны заплатить налоги с дохода, даже в других странах, и в неоплатном долгу перед Латвией, и когда то о том, что они все еще резиденты вспомнят.

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