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Эксперт открыл удивительные вещи относительно строительства Rail Baltica в Латвии 3

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2024
BB.LV
Эксперт открыл удивительные вещи относительно строительства Rail Baltica в Латвии

«О Rail Baltica важнейшее для общества умалчивалось» - так озаглавлено интервью Diena руководителя Латвийской ассоциации электроэнергетиков и электростроителей Иварса Зариньша, бывшего многолетнего депутата Сейма.

«Неужели никто не смотрел обоснование проекта, или изначально он создавался и продвигался, при ясном осознании, что у него нет никакого экономического обоснования...» Трасса Rail Baltica проектировалась по прогнозу населения Латвии в 2,2 миллиона человек — на самом деле у нас примерно на полмиллиона людей меньше. «Также рост ВВП имеющихся государств региона прогнозировался несоразмерно высоким, зачисляя туда как существенные драйверы блага проекта прирост ВВП в России и экстраполируя его на число перевозимых грузов. Все это существенно повышало рентабельность проекта...»

«К тому же не оценивалась выгодность проекта для народного хозяйства Латвии в целом — он тенденциозно содержал информацию только о возможном позитивном влиянии проекта на народное хозяйство, в свою очередь негативное влияние не было оценено вовсе. Да, опираясь на такое обоснование, можно допустить принять решения миллиардной стоимости, но что мы от всего этого можем ожидать далее?»

«Еще эту систему нужно будет содержать и обеспечивать ее использование, - напоминает И. Зариньш. - Видел расчеты, что затраты могли бы превысить 200 миллионов в год... Мы тут могли бы содержать целую армию НАТО».

Выход, по мнению эксперта, заключается в том, чтобы «поручить законтрактованным иностранным компаниям осуществить любую задумку RB, которую они всю вынесут на своих плечах, соответственно это оценив и выставив нам за это счет».

#rail baltica
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Григорий Антонов
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2

Комментарии (3)

  • AB
    Alberts Bondarenko
    19-го ноября

    Правильно. Отдать на откуп взявшихся строителей, правда, уже всех местных это отсечёт и расстроит... Жаль только уже вложенных затрат..

    4
    1
  • AB
    Alberts Bondarenko
    19-го ноября

    Правильно. Отдать на откуп взявшихся строителей, правда, уже всех местных это отсечёт и расстроит... Жаль только уже вложенных затрат..

    3
    2
  • S
    SeaWolf
    18-го ноября

    Не удивительно

    11
    1

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