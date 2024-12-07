Какие плюшки обещают за декларацию места жительства в ЛР, и какие наказания – за её отсутствие

Министерство внутренних дел Латвии в лице юриста Даце Радзевичи разместило на портале правовых актов перечень бонусов, которые получит житель республики, если зарегистрируется по месту проживания.

Если на начало 2024 года в стране примерная численность населения составляла 1,872 миллиона человек, то относительно 33 231 человека было точно известно, что у них не имеется официальной регистрации.

Власть и суд

Началось все с того, что вопросами регистрации населения заинтересовалась парламентская Комиссия по государственному управлению и самоуправлениям. В начале июня 2025 года у нас выборы в муниципалитеты, электорат выскребают буквально по сусекам, а тут без регистрации живет больше народу, чем в целом Резекне, – непорядок.

А ведь иметь официальное место регистрации необходимо при целом ряде жизненных ситуаций. От сумы и от тюрьмы не зарекайся, и закон об обеспеченной государством юридической помощи в части 3 статьи 22-1 указывает, что лицо может получить бланк для заполнения при запросе таковой помощи и представить его судебной администрации, либо самоуправлению, «на административной территории которого есть декларированное место жительства этого лица или где оно легально находится».

Декларирование необходимо также для определения принадлежности определенной судебной инстанции, если в рамках Гражданского закона производится:

иск против физического лица (статья 26);

иск о взыскании средств на содержание ребенка или по определению отцовства (статья 28);

иск, касающийся оскорбления личности (статья 1535);

иск о возврате имущества или возмещении его стоимости (статьи 2347-2353).

В соответствии с Гражданским законом декларированное место проживания лица используется, «чтобы дисциплинировать участников дела и обеспечить достижимость персон с введением принципа полноценности государства, а именно таким образом укрепляя значение декларированного места жительства».

Хотите, чтобы вас социально поддержали?

Условием получения социальных услуг и социальной помощи также является декларированное место жительства, ведь в Законе о самоуправлениях таковые определяются как автономные функции муниципалитета. Закон о социальных услугах и социальной помощи в части 1 статьи 9 предусматривает «обязанность клиента позволить специалистам социальной работы провести обследование по месту жительства персоны».

Министерство умной администрации и регионального развития (VARAM) в своем документе, также представленном в Сейм, доказывает: «Обеспечение самоуправлениями социальных услуг и социальной помощи по декларированному месту жительства персоны имеет разумные основания также с точки зрения финансирования этой поддержки, ибо взносы подоходного налога населения поступают в бюджет того самоуправления, в котором задекларировано место жительства персоны». То есть заплатил налоги – живи спокойно: может быть, на старости лет еще и получишь от родного муниципалитета какую-то плюшку.

Формально, в Латвии каждому самоуправлению необходимо создать и поддерживать свою систему администрирования социальной помощи и услуг (SOPA), которая доступна только сотрудникам соответствующей территории. «У государства нет единой информационной системы, которая предоставляла бы информацию обо всех присвоенных персоне социальных услугах и социальной помощи в одном или другом самоуправлении».

Вот так-то, а Латвия еще тщится представить себя как продвинутая компьютерная страна. Само собой, сам себя не похвалишь – никто тебя не похвалит, потому VARAM и переименовался в «умную» администрацию, хотя ранее там всего-то была охрана среды. Теперь этой проблемой у нас занимается Министерство климата и энергетики, а аббревиатуру сохранить хотелось, потому как по-латышски это звучит очень красиво, мол, «можем». Вот и натянули сову на глобус!

При всем этом в ЛР все еще имеются самоуправления, у которых по-прежнему нет собственных структур по оказанию этой самой соцпомощи. Согласно части 4 статьи 9 Закона о социальных услугах и социальной помощи, в этом случае надо заключать договор с ближайшим крупным муниципалитетом, у коего такие опции имеются. Это касается, в частности, длительного ухода и реабилитации. Не приведи, конечно...

Дело сиротских судов

«Требование декларирования местожительства персоны тесно связано с деятельностью и обеспечением функций сиротских судов», – продолжает все то же «умное» министерство. Дума конкретного самоуправления обязана обеспечить, чтобы все официально записанные в его население люди могли:

подтвердить сделку, если ее сумма не превышает 8537 евро;

записать завещание в соответствующую книгу;

подтвердить полномочия жителей.

Сиротский суд в Латвии обладает юридической силой, приравниваемой к подтверждению нотариуса.

«Сиротский суд свои функции и задачи по делам опекунства и попечительства ведет соответственно декларированному местожительству ребенка и его родителей или персоны с ограниченной дееспособностью», – констатирует VARAM. Если же декларированного места нет – всякое бывает! – то судам, ничего не поделаешь, приходится руководствоваться фактическим проживанием лица, что ж мы, звери, что ли. А вообще же, по делам о наследстве статья 252 Закона о нотариате указывает, что присяжный нотариус обязан принимать дела о наследстве сообразно территориальной принадлежности заявителей.

Силовики и фискалы

Декларированное местожительство поможет и при отношениях с Государственной службой пробации, которая оказывает, если так можно выразиться, сервис условно осужденным и вышедшим на волю арестантам. Для связи с «клиентом пробации» (официальный термин!) указывается адрес декларированного места жительства. Также Служба идет в ногу со временем и применяет для своих надобностей официальный электронный почтовый ящик лица, увязанный на портал Latvija.lv.

Последний вообще сделался попросту уникальным вариантом для целого ряда карательных мероприятий. К примеру, я совсем недавно получил таинственное уведомление на свой частный мейл, что ко мне есть послание официального характера.

Чтобы раскрыть это письмо, пришлось несколько постараться, Latvija.lv – это не самый клиентоориентированный ресурс, мягко выражаясь. В общем, минут через тридцать я обозревал целый юридический трактат на страницах 6, объясняющий суть моего правонарушения – заехал на Земитанском мосту на полосу общественного транспорта на несколько метров, при повороте на улицу Пернавас. За что был тут же идентифицирован недремлющим оком видеокамеры и получил нагоняй в финансовом смысле – 40 евро.

Самое смешное, что если бы я с компом был на «вы», то вовсе не смог бы выяснить суть послания властей ко мне, соответственно, не осознал бы тяжести своего проступка и узнал бы о неоплаченном штрафе только при прохождении очередного техосмотра моим автомобилем.

Это, с одной стороны, жаль, потому что Земитанский мост наша родная Рижская дума наконец поставила на капремонт, и теперь все невозбранно катят по бывшей «общаковой» полосе. А с другой – обнимает обида за то, что имею вполне официальный декларированный адрес, но на него мне ни строчки муниципальная полиция не прислала. Видимо, экономят бумагу и чернила.