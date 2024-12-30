Омбудсмен чаще всего получал жалобы на русский язык в общественных медиа

Примерно половина обращений, полученных за последние пять месяцев омбудсменом общественных медиа Эдмундом Апсалонсом, так или иначе касались вопросов использования русского языка в общественных медиа или содержания, публикуемого на русском языке. Об этом агентству LETA сообщил омбудсмен.

По его словам, это позволяет сделать вывод, что именно этот вопрос стал основным проблемным аспектом в деятельности общественных медиа за последние полгода.

Половина обращений касалась качества контента общественных медиа, и для их оценки требовался анализ соответствия содержимого требованиям, установленным в руководящих принципах общественных медиа. Другая половина касалась вопросов, почему в общественных медиа появляется контент, который, по мнению заявителей, там быть не должен, или, наоборот, почему медиа не освещают темы, которые, по их мнению, следует освещать. Основанием для таких претензий часто являются различия в ценностных представлениях, которые по-разному влияют на оценку важности тех или иных тем для общества, отметил омбудсмен.

Апсалонс подчеркнул, что миссия общественных медиа заключается в том, чтобы работать в интересах всего общества, учитывая существующие в нём ценностные представления, убеждения, интересы и цели, а также способствовать конструктивным дискуссиям, которые позволили бы представителям различных точек зрения лучше понять позиции друг друга. Сложная задача общественных медиа, по мнению омбудсмена, заключается в балансировании свободы слова и выражения, редакционной автономии и независимости с необходимостью представления разнообразия мнений, чтобы общественные медиа стали платформой для конструктивного диалога между поляризованными частями общества, а также для диалога и сотрудничества между обществом и медиа, представляющими его интересы.

Кроме того, омбудсмен отметил, что общественные медиа, являясь площадкой для обмена мнениями в демократическом обществе, должны способствовать нахождению точек соприкосновения между различными точками зрения и взаимопониманию.

С момента вступления в должность в августе 2024 года за первые пять месяцев своей работы Апсалонс подготовил 19 заключений и дал ответы на 17 обращений в форме писем. Таким образом, за этот период омбудсмен подготовил 36 развёрнутых ответов по вопросам качества контента общественных медиа, в среднем отвечая дважды в неделю.

По его словам, в эту статистику не входят ответы, предоставленные в формате электронной переписки, которые касались «технических» проблем в работе медиа, например, внешнего вида ведущих, используемого языка и манеры речи, читаемости субтитров, качества изображения или звука.

Для решения подобных вопросов омбудсмен предложил новому правлению общественных медиа создать отдельную функцию клиентского сервиса в объединённом медиахолдинге, чтобы оперативно и качественно отвечать на запросы и устранять недостатки в повседневной работе. Основная задача омбудсмена, как он подчеркнул, заключается в оценке соответствия содержания общественных медиа целям и принципам, установленным в Законе о публичных электронных средствах массовой информации и их управлении, а также требованиям саморегулирования, закреплённым в редакционных руководствах и кодексах этики.

С учётом ещё 13 заключений, опубликованных в первой половине года, в 2024 году было представлено 32 заключения омбудсмена. Для сравнения, в 2023 году было опубликовано 26 заключений, а в 2022 году — 16.

Омбудсмен, оценивая динамику роста числа обращений, особенно за последние полгода, прогнозирует, что в следующем году их поток не уменьшится. Основным вызовом для него станет способность тщательно и качественно разбирать каждое из них, чтобы подготовить взвешенные и аргументированные заключения.

Как отмечает Апсалонс, часто для подготовки ответа требуется не только детальный анализ оспариваемой публикации общественного медиа, но и уточняющие вопросы заявителю и авторам контента, а также консультации с экспертами по актуальной теме и погружение в её более широкий контекст.

Эта работа требует времени, но институт омбудсмена представляет собой единоличную структуру. Деятельность омбудсмена поддерживается Советом общественных электронных средств массовой информации, однако омбудсмен независим от него. Основная поддержка Совета заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение омбудсменом установленных в государственном управлении требований к документообороту.

Анализируя 36 обращений, на которые он дал ответы в форме заключений или писем, омбудсмен отметил, что 18 из них касались Латвийского радио, девять — Латвийкого телевидения, шесть — содержания единого портала общественных медиа Lsm.lv, а три были связаны с общественными медиа в целом.

Из 19 заключений омбудсмен признал нарушения в содержании или действиях сотрудников общественных медиа в пяти случаях. Независимо от признания нарушений или их отсутствия, омбудсмен в своих заключениях дал рекомендации общественным медиа.

Большая часть рекомендаций связана с необходимостью совершенствования процедур создания контента путём внесения дополнений в редакционные руководства и кодексы этики.

«Требования системы саморегулирования медиа должны постоянно совершенствоваться и обновляться, поскольку при отсутствии своевременных изменений всегда возникает риск внешнего вмешательства в деятельность медиа, что противоречит их независимости и автономии», — заявил Апсалонс.

Другая значительная часть рекомендаций касается необходимости объяснять аудитории редакционные решения — почему и как создаётся тот или иной контент. Такие объяснения способствуют развитию медиаграмотности общества и укрепляют доверие к медиа, подчеркнул правозащитник.

Апсалонс отметил, что права общественных медиа на свободу слова и редакционную независимость должны быть уравновешены с их обязанностью соблюдать нормативные требования, гарантирующие право общества на получение достоверной, объективной, точной, разнообразной и качественной информации. Это право общества, в свою очередь, должно быть сбалансировано с его обязанностью уважать свободу слова и редакционную независимость медиа. «Только при соблюдении баланса прав и обязанностей обеих сторон может возникнуть взаимное доверие», — подчеркнул Апсалон.

Ключевым условием доверия, по мнению омбудсмена, является взаимная открытость — умение честно объяснить свои действия и их мотивы, а также готовность выслушать и принять во внимание замечания, оценки и конструктивную критику другой стороны.

«Общество и его медиа в равной степени ответственны за то, чтобы не создавать атмосферу подозрений, недоверия и теорий заговора, которые провоцируют взаимное недоверие и последующую деструктивную конфронтацию», — заявил Апсалонс.