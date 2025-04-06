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«Мост в никуда» через Даугаву сожрал 20 миллионов. Но непонятно, что с ним делать дальше 9 3593

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2025
TV3
«Мост в никуда» через Даугаву сожрал 20 миллионов. Но непонятно, что с ним делать дальше

Ожидается, что в ближайшие годы Брюссель больше денег на него не даст, и ответственным лицам неясно, как расхлебывать эту дорогостоящую кашу, которую они сами и заварили, сообщает TV3 Ziņas.

Практически готово первое звено нового моста Rail Baltica через Даугаву, но, скорее всего, в таком виде оно может простоять годами. Денег на продолжение нет, что делать - тоже неясно.

В феврале прошлого года на набережной Генерала Радзиня собрались причастные к "стройке века", был дан торжественный символический стартовый выстрел, дающий сигнал к началу строительства на общую сумму около 100 млн евро. Это должен был быть шестой мост через Даугаву в столице.

Конечно, это более сложная часть проекта, но при этом самая красивая и интересная, так как мост стал бы еще одним украшением рижского пейзажа.

Однако сбылись наихудшие прогнозы. Уже тогда, год назад, в начале строительства было ясно, что деньги доступны лишь для начального звена, а теперь оказалось, что Брюссель зол на Латвию из-за вялого темпа строительства непосредственно путей и решил не давать финансирования на объекты в Риге.

Строители утверждают, что их часть работы в ближайший месяц полностью завершится, осталось в основном благоустроить улицу, чтобы открыть движение по ней в полном объеме. Если еще долго не будет ясности, на какие деньги продолжать работы, возможно, придется подумать о том, как законсервировать уже построенное.

"Если пройдет несколько лет, пока мы не начнем возобновлять работу, то из-за гравитационных сил, которые, возможно, обеспечивают дополнительную нагрузку на натянутые тросы, фактически удерживающие эту конструкцию, вероятно небольшое проседание, но тогда при строительстве оставшейся части моста инженеры учтут это", - говорит Андис Линде, представитель строительной компании BeReRix.

Аналогичным образом окутано туманом будущее и расположенного рядом объекта, уже прозванного в народе "трамплином".

Изначальная идея предусматривает соединить оба эти сооружения, чтобы "трамплин" служил путем на новый мост Rail Baltica для пешеходов и велосипедистов. Но, пока нет ясности в отношении моста, что делать с этой штукой - тоже непонятно.

На данный момент этот объект числится за Рижской думой - там тоже нет ясности, как быть дальше, а вот будущее самого моста - в руках правительства и Минсообщения.

"Приведенный вами пример является иллюстративным. Такое наследие в данный момент, на апрель 2025 года, - не единственное, для которого мы должны искать решения", - оправдывается новый министр сообщения Артис Швинка, получивший это строение "по наследству" от однопартийца. Но Швинка с этим не согласен: "Я думаю, что это наследие, на протяжении 13 лет... Точно, что делать... Это еще немного вперед... Достаточно сложно, достаточно наглядно визуально. Встроено, сделано, надо искать решения и для таких очень-очень сложных вызовов".

Объект на набережной, прозванный "золотой сваей", обошелся примерно в 20 млн евро, львиная доля из этого - деньги от Евросоюза. На завершение моста нужно еще 75 млн. евро.

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#rail baltica
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(9)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    6-го апреля

    А народ увидет смету??? А народ узнает, когда будет проведён аудит этой очередной золотой типо стройки???????!!!!!!!! История повторяется. "Библиотека-золотой виадук и он же самый дорогой.....Очередной позор...

    37
    4
  • lg
    lo gos
    6-го апреля

    Главное, что бабло успели распилить, а остальное уже неинтересно. Это Латвияс бизнесе.

    51
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    6-го апреля

    нужно в спортивную олимпийскую базу переделать, лыжный трамлин а может бобслейная трасса. зрителей много, рядом рынок, автовокзал, жд вокзал

    38
    5
  • юв
    юрий венедиктович
    6-го апреля

    Какая прелесть!!!!! Прямо отлично 👍 👍 👍 👍 молодцы все сами, а виноват Путин!!!!!

    55
    6
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    юрий венедиктович
    7-го апреля

    Не всё сами. За деньги евросовка. Но деньги кончились. Ибо всяким гемраниям напряжно стало кормить всяких присосал типа латвии. Самим (гермпниям) плохо и не хватает.

    2
    1
  • Д
    Дед
    6-го апреля

    Посадить, того, кто подписал проект и финансирование!

    79
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    7-го апреля

    Дедуля, это дегенераты, которые не могуг рассчитать возможности с желаниями. Отсюда и это всё.

    5
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    6-го апреля

    Это Латвия! Здесь деньги пропадают в "никуда"...

    77
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го апреля

    назовите-"латвияс цельш" и оставьте. Хорошая визуализация и смыслом тоже, латвии.

    78
    1
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