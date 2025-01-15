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Жителей Латвии бесплатно обучат одному важному в наши дни навыку 1

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2025
LETA
Жителей Латвии бесплатно обучат одному важному в наши дни навыку
ФОТО: pixabay

Начатая самоуправлениями программа обучения жителей цифровым навыкам предназначена в основном для людей, у которых таких навыков пока нет, и в целом освоить и улучшить их смогут по меньшей мере 40 000 человек, сообщили на мероприятии "Шаг в будущее" организаторы программы.

Обучение будет состоять из трех уровней. На первом уровне участники получат базовые цифровые навыки - узнают, как пользоваться цифровыми устройствами, как завести электронную почту, без которой невозможно пользоваться цифровыми услугами, как получить информацию о безопасности в цифровой среде.

На втором уровне участники обучения узнают, как пользоваться интернет-банком, различными платформами для общения, как купить электронные билеты на транспорт, пользоваться онлайн-магазинами и др. В свою очередь на третьем уровне участники смогут освоить навыки электронных услуг.

Чтобы записаться на первый уровень программы, жители должны обратиться в свои самоуправления и заполнить анкеты.

Люди, у которых уже имеются базовые цифровые навыки, могут подать заявку на обучение дистанционно, пройдя тест и выяснив, какой уровень им подходит.

На данный момент на обучение зарегистрировался 2091 человек, в том числе 1225 в Риге, 375 - в Видземе, 177 - в Земгале, 153 - в Латгале, 131 - в Курземе.

Большинство желающих участвовать в программе - люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Программа реализуется самоуправлениями совместно с Министерством умного управления и регионального развития в рамках проекта Фонда восстановления Европейского союза "Развитие цифровых навыков населения". Цель проекта - улучшить к апрелю 2026 года цифровые навыки как минимум 40 000 жителей Латвии.

#компьютеры #цифровизация
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    15-го января

    Эти критины, этими своими ноу-хау, только все усложняют. Почему нельзя оставить как было, такой эти электронные подписи и всякая прочая лабуда, без этого жили и всё было нормально. Начинают идиотизм выдумывать какой-то! На пример бабушке 80 лет, какого ляда ей эта электронка нужна, если у неё телефон кнопочный или стационарный. Это для того всё делается, что бы за людьми следить, и при чем силой навязывают.. Это как и этот билет в транспорте, ты стоишь, а какое-то чудо тебе своим телефоном в лицо тычет, пипец как приятно, купи обычный билет и езди, зачем эти вые.... ны. Всё для народа а по факту то, что народу на фиг не сдалось!

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