Кто ответит? Латвия столкнулась с резким скачком цен на электричество

За месяц свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 процентов, а на бирже стоимость электричества выросла уже на 300 процентов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на биржевые цены.

Рост цен почему-то совпал с отключением Латвии, Литвы и Эстони от российской энергосети 8 февраля. Хотя политики стран Балтии утверждали, что крупных скачков цен не ожидается и всячески отрицали подобные перспективы. Уже через несколько дней, 12 февраля, стоимость электроэнергии поднялась в три раза относительно января. Если в первый месяц 2025 года один мегаватт-час стоил 146 евро, то в субботу, 15 февраля, цены стали бить новые рекорды — 500-600 евро и более (с 19 до 20 часов биржевая цена была 605 евро за один мегаватт-час). Напомним, биржевые цены рано или поздно влияют на все тарифы электроэнергии для жителей, так как фиксированный тариф в договоре также высчитывается исходя из биржевой цены за предыдущий период. Готовы ли политики ответить за свои недавние обещания перед жителями Латвии сегодня?

Как писал bb.lv, подорожание электричества может ускорить рост цен на другие продукты и услуги в Латвии.

Ранее сообщалось, что накануне отключения Эстонии от энергетического кольца, синхронизировавшего энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Литы и Латвии (БРЭЛЛ), там вышли из строя электростанция Аувере и шестой энергоблок ТЭЦ в Нарве.

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