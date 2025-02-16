Baltijas balss logotype

Кто ответит? Латвия столкнулась с резким скачком цен на электричество 5

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
Кто ответит? Латвия столкнулась с резким скачком цен на электричество
ФОТО: LETA

В Латвии, Литве и Эстонии электричество резко подорожало.

За месяц свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 процентов, а на бирже стоимость электричества выросла уже на 300 процентов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на биржевые цены.

Рост цен почему-то совпал с отключением Латвии, Литвы и Эстони от российской энергосети 8 февраля. Хотя политики стран Балтии утверждали, что крупных скачков цен не ожидается и всячески отрицали подобные перспективы. Уже через несколько дней, 12 февраля, стоимость электроэнергии поднялась в три раза относительно января. Если в первый месяц 2025 года один мегаватт-час стоил 146 евро, то в субботу, 15 февраля, цены стали бить новые рекорды — 500-600 евро и более (с 19 до 20 часов биржевая цена была 605 евро за один мегаватт-час). Напомним, биржевые цены рано или поздно влияют на все тарифы электроэнергии для жителей, так как фиксированный тариф в договоре также высчитывается исходя из биржевой цены за предыдущий период. Готовы ли политики ответить за свои недавние обещания перед жителями Латвии сегодня?

Как писал bb.lv, подорожание электричества может ускорить рост цен на другие продукты и услуги в Латвии.

Ранее сообщалось, что накануне отключения Эстонии от энергетического кольца, синхронизировавшего энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Литы и Латвии (БРЭЛЛ), там вышли из строя электростанция Аувере и шестой энергоблок ТЭЦ в Нарве.

Читайте: Держите карманы: из-за решения властей латвийцы станут еще беднее в 2025 году

84
9

Комментарии (5)

  • JD
    Janis Dombris
    16-го февраля

    Типичная правящая мразота

    33
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    16-го февраля

    И нисколько нашим "правителчм" не стыдно перед народом, лишь бы были набиты свои карманы. Я не вижу ни одного нормального правителя, который действительно был бы озабочен положением СВОЕГО народа. Какой-то идиотизм. Так долго продолжаться не может, по законам материального мира будут кардинальные крушения.

    39
    0
  • 16-го февраля

    изначально было понятно кто заплатит за этот переход, я только не могу понять почему всё делается для того чтоб народу было сложнее жить? сомневаюсь что страной управляют патриоты

    120
    0
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Патриот, это. тот, кто делает для своей страны, народа хорошо, а националист, тот, кто делает другой нации плохо. Что хорошего за 30 лет сделали для страны те, кто называет себя патриотом?

    59
    1
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Возвращаемся в свободную Латвию 1940 года, как и мечтали! Железной дороги нет, портов нет, автомашин из-за дорого топлива, тоже не будет, эл-во только для богатых, врачей нет, полиция с трубочками и радарами в кустах сидит, но преступники свободно разворовывают страну. В пасталах ( кто не знает, лаптях), но свободны, девиз Таутас фронта.

    162
    1
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео