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Осторожно: мошенники нашли новый способ обмануть латвийцев 1 1872

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Осторожно: мошенники нашли новый способ обмануть латвийцев
ФОТО: Unsplash

Мошенники рассылают латвийцам сообщения от имени администрации Фонда средств на содержание о начале процесса взыскания задолженности, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Администрация фонда призывает сохранять бдительность и ни при каких обстоятельствах не вступать в контакт с мошенниками - не отвечать на сообщения и не открывать содержащиеся в них ссылки.

Учреждение подчеркивает, что сотрудники фонда не рассылают никаких текстовых сообщений, а связь осуществляется только через официальный электронный адрес.

В случае каких-либо подозрительных звонков администрация фонда призывает людей немедленно прервать разговор и обратиться в учреждение по телефону 67830626.

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(1)
  • OT
    Ol Ti
    25-го апреля

    "молодцы" хохлы - модернизируют свои навыки.

    30
    14

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