Держите карманы: из-за решения властей латвийцы станут еще беднее в 2025 году 2 3884

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Держите карманы: из-за решения властей латвийцы станут еще беднее в 2025 году
ФОТО: LETA

Из-за подорожания тарифов на электроэнергию в Латвии разгонится инфляция.

Энергоносители - электроэнергия, топливо, газ, - используются везде и любое их подорожание автоматически поднимает стоимость всех товаров и услуг. Для жителей Латвии подорожание электроэнергии в начале 2025 года коснулось уже дважды: с 1 января отменена поддержка государства, которая погашала часть стоимости за распределение электроэнеригии после повышения тарифов год назад. И вот теперь, только начался второй месяц года, и латвийцам придется платить еще больше денег из-за политического решения: отключения латвийской энергосети от БРЭЛЛ.

Как говорят эксперты, только отключение Латвии от энергетического кольца БРЭЛЛ увеличит стоимость тарифа на передачу электроэнергии как минимум на 5%, но в долгосрочной перспективе эта цифра будет гораздо выше. Так как, по мере подключения большего количества ветровых и солнечных электростанций спрос и объем балансировки сети будут только расти, что приведет к увеличению затрат. Вместе с этим, вверх пойдет и инфляция - обесценивание зарплат и накоплений жителей Латвии, которым придется платить за тот же объем товаров и услуг больше денег. И это не считая повышения цен на топливо и другие энергоносители.

Оставить комментарий

(2)
  • 8-го февраля

    Как всегда ! Решатели .. тьфу.

    79
    1
  • Д
    Дед
    8-го февраля

    Кто бы сомневался! Впереди выборы, но эти же дебилы опять проголосуют за тех, кто чистит их карманы.

    234
    1

