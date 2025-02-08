Энергоносители - электроэнергия, топливо, газ, - используются везде и любое их подорожание автоматически поднимает стоимость всех товаров и услуг. Для жителей Латвии подорожание электроэнергии в начале 2025 года коснулось уже дважды: с 1 января отменена поддержка государства, которая погашала часть стоимости за распределение электроэнеригии после повышения тарифов год назад. И вот теперь, только начался второй месяц года, и латвийцам придется платить еще больше денег из-за политического решения: отключения латвийской энергосети от БРЭЛЛ.

Как говорят эксперты, только отключение Латвии от энергетического кольца БРЭЛЛ увеличит стоимость тарифа на передачу электроэнергии как минимум на 5%, но в долгосрочной перспективе эта цифра будет гораздо выше. Так как, по мере подключения большего количества ветровых и солнечных электростанций спрос и объем балансировки сети будут только расти, что приведет к увеличению затрат. Вместе с этим, вверх пойдет и инфляция - обесценивание зарплат и накоплений жителей Латвии, которым придется платить за тот же объем товаров и услуг больше денег. И это не считая повышения цен на топливо и другие энергоносители.