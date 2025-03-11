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Жителям Латвии объявили важную информацию об их пенсионных накоплениях 0

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
LETA
Жителям Латвии объявили важную информацию об их пенсионных накоплениях
ФОТО: dreamstime

В прошлом году наибольшую прибыль вкладчикам 3-го пенсионного уровня принесли два плана - "Indexo Akciju plāns" и "SEB Klimata indeksu pensiju plāns", которые увеличили стоимость активов более чем на 25%.

Стоимость планов "CBL Indekss" и "Swedbank Dinamika indekss" выросла на 21,2%. Наибольшую доходность вкладчикам в прошлом году обеспечили именно активные пенсионные планы, тогда как сбалансированные и консервативные показали более скромные результаты. Активы "Luminor Sabalansētais plāns" увеличились на 8,6%, "SEB Sabalansētais plāns" - на 8%.

Взносы в 3-й пенсионный уровень позволяют не только вернуть часть переплаченного подоходного налога - эффективно работающий пенсионный план также дает возможность значительно приумножить свои сбережения.

Хорошие результаты показали и пенсионные планы 2-го уровня. Наибольший рост продемонстрировали "SEB indeksu plāns", стоимость активов которого выросла в прошлом году на 26%, и "Indexo Jauda 16-55" - на 25,5%.

Уже несколько лет ведутся дискуссии о том, что многие жители не выбирают планы 2-го пенсионного уровня, соответствующие их возрасту. Лишь в последние годы взносы молодых людей автоматически распределяют в 100%-но активные планы. В середине прошлого года были внесены поправки в закон о государственных фондированных пенсиях, которые теперь позволяют управляющим пенсионными фондами рекомендовать своим клиентам подходящие им планы 2-го уровня.

Согласно данным на конец 2024 года, в 3-й пенсионный уровень были вложены средства чуть более 430 тыс. человек. Большинство из них выбрали активные на 50% и 75% планы - 171 тыс. Сбалансированные и консервативные планы выбрали 142 тыс. человек, а меньше всего вкладывали средства в 100%-но активные планы - 117 тыс.

Diena

#пенсии
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Григорий Антонов
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