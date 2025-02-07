После отключения от БРЭЛЛ нам (странам Балтии) придется знать и уметь обеспечивать себя электроэнергией даже в островном режиме и уметь балансировать свою сеть (это непростая задача — чем меньше остров электросети, тем сложнее поддерживать безопасную частоту. Страны Балтии по своим размерам — небольшая энергетическая сеть.

Но сколько будет стоить балансировка?

И это не будет напрасным, поскольку в дополнение к бирже торговли электроэнергией Nordpool будет открыта также биржа балансирующих услуг/мощностей, где, по данным AS Augstsprieguma tīkls (AST), спрос на поставку в странах Балтии оценивается в 1500 МВт мощности в год. Это, безусловно, увеличит стоимость тарифа на передачу электроэнергии как минимум на 5%, но в долгосрочной перспективе эта цифра будет гораздо выше, поскольку по мере подключения большего количества ветровых и солнечных электростанций спрос и объем балансировки сети будут только расти, что приведет к увеличению затрат.

Никто не хочет говорить о базовых мощностях энергосистемы Балтии — тех генерирующих мощностях, которые можно включать и выключать по графику в зависимости от потребностей сетевой нагрузки в любое время, чтобы обеспечить домохозяйства и предприятия необходимой электроэнергией. Никто не хочет говорить о влиянии на цены, которые гарантированно вырастут из-за инвестиций в компании AST во всех странах. Самостоятельная балансировка требует затрат и отнимает мощность у существующих генерирующих мощностей (ТЭЦ и ГЭС).

Общий спрос на электроэнергию в странах Балтии колеблется от 3300 МВт летом до 4800 МВт зимой. Внешние соединения стран Балтии способны обеспечить максимальную пропускную способность потребления 1700 МВт (два эстонских кабеля Estlink1 и Estlink2 с Финляндией и одно литовское соединение NordBalkt со Швецией).

Энергия от ветровых и солнечных электростанций не считается мощностью базовой нагрузки, поскольку она нерепрезентативна и непредсказуема и не включается в обзоры высоковольтных сетей при оценке энергетической безопасности. Любая солнечная или ветровая энергия должна быть дополнена мощностью базовой нагрузки, и необходимы значительные инвестиции в энергетические сети, чтобы иметь возможность подключить такой источник производства энергии (полезная производственная мощность солнечной электростанции по сравнению со спросом в сети составляет всего 10%, тогда как для ветровой энергии она колеблется в пределах 25–35% от общего объема, что означает, что сеть должна быть способна принять, например, 100 МВт, но при этом производство составит всего 10%). Расходы на сетевое обслуживание AST должны покрываться потребителями посредством платы за сетевой тариф в их счетах (это то, о чем обычно забывают упомянуть разработчики ветровых и солнечных электростанций, иллюстрируя свои низкие цены на электроэнергию за кВт·ч).

Что делать?

Во-первых, правительству Латвии необходимо наконец разработать энергетическую стратегию (которую Сейм поручил реализовать уже в 2023 году), которая отражала бы прогнозы потребления, распределение корзины генерирующих мощностей, развитие сетей, развитие межсетевых соединений, развитие базисной мощности, а также регулирование ветровых и солнечных парков для выдаваемой сетевой мощности.

Во-вторых, все страны Балтии должны договориться об общей энергетической стратегии, о реалистичных прогнозах потребления, о том, каким должен быть портфель базовых мощностей, какая доля выделяется на парки ветровой и солнечной энергии, о плане развития атомных электростанций и, самое главное, о развитии межсетевых соединений с соседними странами. Надо понимать, что вся энергосистема Балтии выстроена как единое целое и, если нам приходится жить в островных условиях, периодически отключаясь от сети БРЭЛЛ, то мы должны иметь сбалансированные между собой базовые мощности, сбалансированные ветровые и солнечные парки, чтобы не перегружать сеть и гарантировать, что перенасыщение не приведет к банкротствам или государственным дотациям.

В-третьих, необходимо урегулировать рынок тепла Риги, который не согласован с рынком электроэнергии NordPool и заставляет ТЭЦ в больших объемах сбрасывать дорогостоящее тепло, а современную газовую станцию переводить из режима когенерации в менее эффективный конденсационный режим, тем самым безответственно расходуя ресурсы, не зарабатывая деньги, не выплачивая квоты на выбросы CO2 и повышая цену тарифов на электроэнергию и тепло.