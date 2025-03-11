Синоптики не обрадовали прогнозом на среду в Латвии

Погода в Латвии в среду будет преимущественно облачной, местами ожидаются осадки - в основном небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром на некоторых дорогах возможна гололедица. Температура опустится до +2...-3 градусов при слабом северо-восточном ветре.

Днем ожидается слабый ветер, температура повысится лишь до +2...+7 градусов.

В среду в Риге будет облачно, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем поднимется до +6 градусов.