В школах Латвии - 2625 учеников из Украины

Министерство образования и науки (МОН) сообщило агентству ЛЕТА, что в латвийских общеобразовательных учреждениях учатся 2625 учеников из Украины.

Кроме того, согласно последним данным до 3 марта 2025 года, в латвийской системе образования в дошкольных учебных заведениях обучаются 1218 детей, в профессиональных учебных заведениях - 174 молодых человека, а в спортивных школах - 396 учеников.

406 граждан Украины учатся в латвийских университетах, 38 украинских учителей работают в латвийских школах.

Министерство образования и науки продолжает оказывать поддержку и предоставлять образование украинским гражданам, прибывшим в Латвию после вторжения России в Украину. Им доступно образование от дошкольного до университетского, а также возможность продолжить преподавательскую и научную деятельность. Украинские граждане также имеют возможность изучать латышский язык и культуру.

В целях содействия изучению латышского языка Агентство латышского языка разработало учебно-методические материалы, а также собрало информацию о свободно доступных ресурсах для изучения латышского языка.

По данным министерства, в 2024 году тесты на знание государственного языка сдали 2014 украинских граждан, 49% из которых успешно сдали экзамен, достигнув уровня А1, А2, В1, В2, С1.